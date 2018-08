Donnie Darko

Donnie Darko. (Eua, 2001.) Dir. de Richard Kelly, com Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore.

Poucos filmes se encaixam tanto na definição de obra cultuada como este, e desde que Donnie Darko foi lançado, há 17 anos, tem havido muitas tentativas de interpretação. O próprio diretor deu sua contribuição, criando um guia baseado na física quântica para tentar resolver os problemas de tempo e espaço, e também insinuou que somente as chaves da psicanálise poderiam servir para a compreensão da psicologia do protagonista. Donnie é um jovem brilhante, mas que se isola do mundo e tem visões de um coelho que só ele vê. O dito coelho – uma reminiscências de Alice no País das Maravilhas? – lhe sopra que o mundo vai acabar e Donnie corre para a rua exatamente quando um avião cai e explode sua casa. A partir daí, ele se esforça para descobrir o que está ocorrendo e a engenhosidade da narrativa, um pouco como nos roteiros de Charlie Kaufman, consiste em saber o que é real ou não.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 113 min.

Celular

Cell. (Eua, 2016.) Dir. de Todd Williams, com John Cusack, Samuel L. Jackson.

Pode muito bem ser que Medo Viral, sobre um aplicativo assassino, que estreia nesta quinta, 16, seja decorrência desse filme. Sinal de celular provoca o caos no mundo, e John Cusack é artista que faz de tudo na tentativa de encontrar o filho, que se perdeu.

PARAMOUNT, 16H50. Reprise, Colorido, 98 min.

O Casamento de Gorete

(Brasil, 2014.) Dir. de Paulo Vespúcio, com Tadeu Mello, Ataíde Arcoverde.

A Tootsie brasileira. Garoto gay, rejeitado pela família, assume persona feminina e triunfa no rádio. Quando o pai morre, descobre que há uma cláusula no testamento. Só ganha a fortuna se casar-se. Com quem? O tom é de comédia.

Canal Brasil, 19H20. Reprise. Colorido, 97 min.

Streaming

COMÉDIA

Acertando o Passo

Que filme delicioso, que mostra uma senhora que tenta recompor sua vida após descobrir a traição do marido. É clichê. Mas muito divertido e emocionante de assistir.

ITUNES, 2018, 111 min.

REALITY SHOW

Dinheiro à Mesa

Uma nova geração de chefs tem a chance de impressionar o público e investidores para transformar o sonho do restaurante em realidade.

NETFLIX, 2018, 59 min.

DOCUMENTÁRIO

Uma Verdade Inconveniente

Al Gore mostra, por imagens e depoimentos, as transformações pelas quais o mundo está passando com o aquecimento global. Importante.

Telecine Play, 2006, 95 min.

Matheus Mans

DVD

ROBIN HOOD – O INVENCÍVEL

Inglaterra, 1960. Dir. de Terence Fisher.

Em 1960, quando fez esse filme de capa e espada, Terence Fisher – um dos mestres do terror na empresa britânica Hamer – já iniciara sua série de Dráculas e Frankensteins. Não admira que sua versão da saga de Robin Hood, interpretado por Richard Greene, tenha toques de terror.

Humor

POLÍTICA

O Candidato Honesto

Leandro Hassum satiriza a política brasileira, em especial as pedaladas da presidenta (nunca identificada como Dilma). Na quinta, 30, estreia O Candidato Honesto 2, e aí a vítima será Michel Temer.

FOX, 18H20. Reprise, Colorido, 107 min.