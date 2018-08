Capitu

(Brasil, 1968.) Dir. de Paulo César Saraceni, com Isabella, Othon Bastos, Marília Carneiro, Raul Cortez.

Apesar do prêmio de cenografia que ganhou em Brasília, mais os de roteiro e ator coadjuvante para Raul Cortez, o longa que Saraceni adaptou de Dom Casmurro, de Machado de Assis, mostra como era difícil fazer filme brasileiro de época em 1968 (o ano do célebre maio). O diretor raramente usa planos abertos, preferindo ficar nos fechados, nos quais detalhes como vestuário e objetos ficam mais fáceis de controlar. Na trama, Bentinho fica obcecado pelo ciúme, achando que foi traído pela mulher e o filho é, na verdade, de seu amigo Escobar. Os olhos de ressaca de Capitu compõem um dos mais sólidos enigmas da literatura brasileira, que o roteiro – apesar dos créditos para Paulo Emilio Salles Gomes e Ligia Fagundes Telles – não chega a decifrar. Quatro anos depois, Othon Bastos foi de novo devorado pelo ciúme em São Bernardo, de Leon Hirszman.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, P&B, 105 min.

O Homem dos Olhos Frios

The Tin Star. (Eua, 1957.) Dir. de Anthony Mann, com Henry Fonda, Anthony Perkins, Betsy Palm Er.

Tony Perkins, antes de ficar estigmado como o Norman Bates de Psicose, faz xerife inexperiente que o veterano Henry Fonda ajuda, mas a situação complica-se. Western de mestre.

Telecine Cult 20H15. Reprise, P&B, 93 min.

Era Uma Vez no Oeste

C’era Una Volta Nell’west. (Itália/Eua, 1968.) Dir. de Sergio Leone, com Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale.

De novo Henry Fonmda, mas, ao contrário da simplicidade de Mann, a exuberân cia operísticade Leone e Ennio Morricone.

Telecine Cult, 23H45. Reprise, Colorido,165 min.

