Filmes

Álamo

The Alamo. (Eua, 1960.) Dir. e Interpretação de John Wayne, com Laurence Harvey, Richard Widmark. Richard Boone.

Conta a lenda que John Ford foi visitar o set do filme dirigido pelo ator John Wayne. Diante da equipe, disse que estava tudo errado e mostrou como seu discípulo deveria fazer. Não é lenda. Ford fazia mesmo essas coisas, e humilhar Wayne era um de seus exercícios preferidos. O filme sobre o massacre do forte de Álamo, quando os texanos resistiram até a morte contra os mexicanos, tem tudo para ser o preferido do presidente Donald Trump. Mas a verdade é que justamente o massacre compõe um final épico, grandioso e espetacular. A trama propõe uma espécie de compêndio de história, em que aparece quase todo mundo – Dave Crockett, Jim Bowie, o coronel William Travis, o general Sam Huston, etc. E tem a trilha de Dmitri Tiomkin, incluindo a canção The Green Leaves of Summer, que teve versão no Brasil, com Wilma Bentivegna – ‘Um lenço acenando/ em mais um adeus...’

Telecine Cult, 12h15. Reprise, colorido, 167 min.

300

300. (Eua, 2006.) Dir. de Zack Snyder, com Gerard Butler, Lena Headley, Rodrigo Santoro.

O grande Zack Snyder foi chamado de fascista por sua reconstituição da batalha das Termópilas. Nonsense, e o filme ainda propõe uma rara experiência visual/sensorial.

Space,15h29. Reprise Colorido, 117 min.

300 – A Ascensão do Império

300: Rise Of An Empire. (Eua, 2014.) Dir. de Noam Murro, com Eva Green. Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro.

A prequel do anterior. Como Xerxes fundou seu império. Santoro impressiona, mas quem leva a palma é Eva Green, como a vingativa Artemísia.

Space, 17h24. Repr., colorido, 102 min.

Streaming

AÇÃO

Vingadores: Guerra Infinita

Tannos chega à Terra para reunir as Joias do Infinito. Contra eles, todos os heróis da Marvel. Filmaço que só mostra a grandiosidade do estúdio.

Itunes, 2018, 150 min.

DRAMA

A Troca

Uma mãe tem seu filho sequestrado. Anos depois, ele volta para casa, mas ela suspeita que o menino não é dela. Forte e emocionante filme de Clint Eastwood.

Netflix, 2008, 141 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Uma Linda Mulher

Julia Roberts é Vivian, uma garota de programa que vê sua vida se transformar após o empresário Edward se apaixonar por ela. Clássico.

Telecine Play, 1990, 118 Min.

DVD

O SAMURAI

França, 1968. Dir. de Jean-Pierre Melville, com Alain Delon. Classicline. R$ 34,90

O clássico filme de gângsteres do francês Melville transforma Alain Delon num matador que vive segundo o ‘bushido’, o código de honra dos samurais japoneses. É um grande papel do ator, e mostra o profundo conhecimento que o diretor tinha do cinema de Hollywood

Terror

SOBRENATURAL

A Morte Te Dá Parabéns

Como no admirável Feitiço do Tempo, uma jovem vê o mesmo dia repetir-se indefinidamente. É o dia de sua morte e assim será até que ela descubra quem a matou.

Telecine Pipoca, 20h. Colorido, 96 min.