Lucky

Lucky. (Eua, 2017.) Dir. de John Carroll Lynch, com Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston.

Tem gente que não se conforma de que Harry Dean Stanton, em seu último papel, não tenha sido indicado para o Oscar da Academia. Ele é excepcional como o personagem-título. Lucky é um remanescente do Velho Oeste, vivendo numa cidade cercada pelo deserto. Muita coisa no filme ressalta uma proximidade entre ator e personagem – ambos têm 90 anos e estão na espreita da morte. Por uma estranha coincidência, Harry Dean morreu, aos 91, no mês de lançamento de Lucky. Esse homem rude permanece um solitário mesmo cercado de pessoas – no boteco, numa festa de aniversário. Lucky tem um cágado, que foge de casa e atravessa a tela no seu passo lento e desajeitado, exatamente como seu dono. Não parece muito animador – velhice, morte. Mas o filme é muito bonito, com momentos divertidos e é sempre bom ver um ator no domínio de sua interpretação.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 88 min.

VEJA TAMBÉM

Maratona ‘Jurassic Park’

O canal exibe os três filmes da série adaptada de Michael Crichton nos anos 1990 (e princípio dos 2000). Os dois primeiros, Parque dos Dinossauros e O Mundo Perdido, dirigidos por Steven Spielberg e o terceiro, o melhor – acredite! –, por Joe Johnston, com William H. Macy e Tea Leoni

MEGAPIX, Desde As 17h15. Total: 390 Min.

Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo

Apollo 13. (Eua, 1995.) Dir. de Ron Howard, com Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris.

Pane na Apollo 13 coloca astronautas em perigo, mas os esforços em terra e no espaço logram trazê-los de volta. Bem-feito, emocionante.

STUDIO, 22H25. Reprise, Colorido, 139 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Memórias Secretas

Bom filme, mas pouco conhecido, Memórias Secretas conta a história de judeu idoso que tenta se vingar do nazista que matou sua família. Surpreendente.

NETFLIX, 2015, 94 min.

AVENTURA

John Carter: Entre Dois Mundos

Fracasso da Disney, mas que é bem divertido. Mostra a jornada de um homem em Marte, onde encontra aliens e sociedades organizadas.

Telecine Play, 2012, 132 min.

ROMANCE

Estrelas de Cinema Nunca Morrem

Um homem recebe a ligação de um hotel, afirmando que sua antiga paixão, uma estrela de Hollywood, entrou em choque e clama por sua presença.

NOW, 2017, 105 min.

Matheus Mans

DVD

No Intenso Agora

Brasil, 2017. Dir. de João Moreira Salles.

Assim como Santiago era sobre seu pai, o novo documentário do grande João MS é sobre sua mãe, feito a partir de filmes domésticos que ela fez. João descobre a breve felicidade da mãe, que se matou, e reflete sobre utopias revolucionárias – o célebre Maio de 68.

Crianças

CLÁSSICO

Sintonia de Amor

Como Cary Grant e Deborah Kerr em Tarde Demais para Esquecer, Tom Hanks e Meg Ryan marcam encontro no alto do Empire State. E quem promove é o filho dele.

SONY, 14H. Reprise, Colorido, 105 min.