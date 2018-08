Sob o Domínio do Mal

The Manchurian Candidate. (Eua, 1962.) Dir. de John Frankenheimer, com Frank Sinatra, Janet Leigh, Laurence Harvey, Angela Lansbury.

No começo dos anos 1960, Frankenheimer era um talentoso diretor, vindo da TV, cujos filmes abordavam principalmente os problemas da juventude. Algo se passou quando fez Sob o Domínio do Mal. O filme é sobre um veterano da Guerra da Coreia que sofre de alucinações e descobre complô para assassinar o presidente dos EUA. Frankenheimer persistiu na vertente da ficção política com Sete Dias em Maio, em 1964, mas no intervalo ocorreu o assassinato do presidente John F. Kennedy e Sob o Domínio do Mal passou a carregar a fama de premonitório. Houve uma refilmagem, de Jonathan Demme, mas, apesar da direção e do elenco – Denzel Washington, Meryl Streep, etc – não se compara ao original. Sinatra tem aqui um de seus grandes papéis e Angela Lansbury impressiona como mãe disposta a sacrificar o filho no altar da ideologia. Um belo programa da TV aberta.

Cultura, 22H30. Reprise, P&B, 126 min.

VEJA TAMBÉM

Dois Filhos de Francisco

(Brasil. 2005.) Dir. De Breno da Silveira, com Ângelo Antônio, dira Paes, Márcio Kieling, Thiago Mendonça.

A história de Zezé di Camargo e Luciano e de como o pai deles construiu a dupla. Um filme de forte brasilidade e que termina coim a apoteose de É o Amor na trilha.

Canal Brasil 18 H. Reprise, Colorido, 132 min.

Tubarão 3

Jaws 3-D. (Eua, 1983.) Dir. de Joe Alves, com Dennis Quaid, bess Aermstrong, Louis Gossett Jr., Lea Thompson.

Tubarão ataca no Sea World. O formato 3-D assustava nos cinemas. Agora, a curiosidade é comparar com Megatubarão, entre as estreias da semana.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, Colorido, 97 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

It, a Coisa

Um dos melhores filmes de horror dos últimos anos, It, a Coisa mostra a ação de uma criatura em forma se palhaço contra um grupo de crianças. Muito bom.

HBO GO, 2017, 134 min.

DRAMA

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Amélie é uma jovem francesa que encontra uma caixinha dentro de seu novo apartamento e passa a buscar seu dono. Busca que acaba mudando sua vida. Clássico francês.

Telecine Play, 2001, 120 min.

SUSPENSE

Reféns

Nicolas Cage e Nicole Kidman são sequestrados por criminosos violentos após invadirem a residência do casal.

NETFLIX, 2011, 90 min.

Matheus Mans

DVD

O INSULTO

Líbano, 2017. Dir. de Ziad Doueiri, com Kamel El-Bashja.

Indicado para o Oscar de filme estrangeiro, o belo filme do libanês Ziad Doueiri chega ao mercado de home video. Uma simples disputa entre dois homens, um cristão e um refugiado palestino, vai para o tribunal e expõe as divisões políticas da sociedade libanesa.

Crianças

COMÉDIA

Uma Babá Quase Perfeita

Para ficar junto aos filhos, Robin Williams se disfarça como babá. a comédia doce-amarga agrada a adultos e crianças, com uma pitada de sentimentalismo para adoçar o relato.

FOX, 13H35. Reprise, Colorido, 125 min.