Garotas do ABC

(Brasil,2003.) Dir. de Carlos Reichenbach, com Michele Valle, Vanessa Alves, Natália Lorda, Antõnio Pitanga, Rocco Pitanga, Selton Mello.

Esse filme é a síntese de vários projetos que Reichenbach foi abandonando, ou não conseguiu viabilizar. Sonhos de Vida e Vida de Sonhos, filmes sobre a classe operária e o tempo, Aurélia Schwarzwenega, uma série de TV. E surgiu a história das operárias da região do ABC. Aurélia, a negra linda que adora homens musculosos e flerta com um neonazista; Paula, assediada pelo líder sindical; Antuérpia, que, aos 40, tenta se iniciar nesse meio da tecelagem; e a casta Suzana que, em segredo, ama o patrão. Perfis de mulheres – sonhos que se dissolvem face à dura realidade. E o amor de Carlão pelo cinema, que o leva a batizar um personagem como Sam Ray, em homenagem a Samuel Fuller e Nicholas Ray, dois de seus autores preferidos, que ele carregava no coração. Reichenbach morreu em 2012, de insuficiência cardíaca.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Uma Verdade Inconveniente

An Inconvenient Truth. (Eua, 2006.) Dir. de Davis Guggenheim, com Al Gore.

O ex-vice-presidente dos EUA e sua cruzada contra o aquecimento global. Os riscos, o que isso representa a a curto, médio e longo prazo. Um documentário contundente.

Telecine Cult, 20H10, Reprise. Colorido,100 min.

Uma Verdade Mais Inconveniente

Meat The Truth. (Eua, 2017.) Dir. de Jon Shenk e Benni Cohen, com Al Gore.

O vencedor do Nobel – Al Gore – de volta para explicar as consequências do aquecimento global e como as fontes de energia limpas podem ajudar.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

Nem Que a Vaca Tussa

Três vacas leiteiras bolam um plano para salvar a fazenda e suas vidas depois que um novo dono chega para vendê-las para o abate. Animação pouco lembrada da Disney, mas muito boa.

NETFLIX, 2004, 76 min.

DOCUMENTÁRIO

João de Deus

Documentário que se aprofunda na história do médium João de Deus, junto aos seus seguidores.

ITUNES, 2018, 113 min.

ROMANCE

O Lado Bom da Vida

Bradley Cooper é um homem bipolar que tenta reconquistar a ex-esposa. Mas acaba conhecendo Jennifer Lawrence. Mistura de romance, drama e comédia.

Telecine Play, 2012, 122 min.

Matheus Mans

DVD

CINEMA FAROESTE VOLUME 7

3 discos, 6 clássicos.

Fãs de westerns não podem perder o lançamento que traz clássicos como Johnny Guitar, de Nicholas Ray, Ninho de Cobras, de Joseph L. Mankiewicz, Covil do Diabo, de Raoul Walsh, e O Morro dos Maus Espíritos, de Henry Hathaway, com John Wayne. Imperdível.

Crianças

ANIMAÇÃO

Rio/Rio 2

Duplo com as duas animações do brasileiro Carlos Saldanha que correram mundo. A história de Blu, que veio para o Brasil e conheceu Jade; e Blue e Jade que buscam as origens na Amazônia.

MEGAPIX. 20H40/22 H. Colorido,