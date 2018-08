Estranha Fascinação

I Walk Alone. (Eua, 1947.) Dir. de Byron Haskin, com Burt Lancaster, Lizabeth Scott, Kirk Douglas.

Byron Haskin não é o tipo do diretor pelo qual os críticos tenham muito apreço, mas deixou uma marca muito interessante no filme noir e na ficção científica. Steven Spielberg deve tê-lo em alto apreço, porque refilmou Guerra dos Mundos e copiou a cena do ataque das formigas vermelhas de Selva Nua em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. O cartaz de hoje da TV paga é muito bom. Burt Lancaster sai da cadeia amargurado, e cheio de rancor. Cobra do antigo sócio (Kirk Douglas) a parceria da boate que ele fundou. E ainda tem a femme fatale Lizabeth Scott, que era definida como o mais belo rosto do noir nos anos 1940 e 50. Uma verdadeira estrela, altiva e misteriosa, Lizabeth tornou-se alvo de uma campanha difamatória durante o macarthismo. Jornais sensacionalistas a apontavam como lésbica e expunham ligações comprometedoras com o submundo de Los Angeles.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 97 min

Quase Amigos

Almost Friends. (Eua, 2016.) Dir. de Jake Goldberger, com Freddie Highmore, Odeya Rush.

Ou de como garoto desmotivado entra nos eixos ao se envolver com jovem dinâmica. O filme independente estreia na TV paga precedido de muitos elogios.

Telecine Premium, 20H05. INÉDITO, Colorido, 101 min.

Amada Amante

(Brasil, 1978.) Dir. de Cláudio Cunha, com Sandra Bréa, Luiz Gustavo, Carlos Imperial, Rogério Fróes.

A fina flor da pornochanchada. Homem é transferido com a família para o Rio. Leva a mulher e as filhas. Caem todas na gandaia. O belo rosto de Sandra Bréa torna imperdível.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 95 min.

Streaming

SÉRIE

Silicon Valley

Rival direta de Big Bang Theory, a série satírica mostra a vida de seis programadores que tentam construir uma carreira bem-sucedida.

HBO GO, 2017, 30 min.

AÇÃO

O Mestre das Espadas

Um espadachim assombrado por suas habilidades terá que lutar até a morte para assegurar seu posto no reino e para trazer a paz de volta.

ITUNES, 2017, 107 min.

TERROR

Refém do Medo

Naomi Watts é uma psicóloga isolada em uma casa com seu filho. Acontecimentos, porém, fazem com que ela questione sua sanidade. Apesar de clichês, dá medo e cria boa atmosfera de suspense.

Google Play, 2016, 90 min.

DVD

MARIA MADALENA

Eua, 2018. Dir. de Garth Davis, Com Rooney Mara

A história de Maria Madalena, como você nunca viu. Considerada endemoniada pela família, ela encontra no Cristo a paz interior, e o segue pelas estradas poeirentas da vida, divulgando a palavra divina. Rooney Mara e Joaquin Phoenix extraordinários.

Crianças

AVENTURA

Fellipa e o Foguete

A história da menina que, ao se mudar de casa para prédio, precisa deixar o cachorro com a avó tem muitas reviravoltas. O cão Foguete faz jus ao nome. E quer ficar com a dona.

Canal Brasil, 16H45. INÉDITO, 75 min.