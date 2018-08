Eu Te Matarei, Querida

My Cousin Rachel. (Eua, 1952). Dir. de Henry Koster, com Olivia De Havilland, Richard Burton.

Importantes publicações especializadas de língua inglesa têm revisado o significado da contribuição de Daphne Du Maurier ao cinema de Alfred Hitchcock. Ele era o mestre do suspense, chamam-na de a lady (a dama) do mistério. Daphne fornece a trama desse filme. Richard Burton, uma década antes do célebre romance com Elizabeth Taylor – e um ano antes de protagonizar o primeiro cinemascope, O Manto Sagrado, também dirigido por Koster –, faz o homem que se envolve com a viúva do primo rico. Ele está convencido de que Rachel envenenou o marido para herdar sua fortuna e planeja, como entrega o título brasileiro, matá-la, para se vingar, mas as coisas não são assim tão simples. Houve uma versão recente com Rachel Weisz e Sam Claflin. A versão antiga tem mais atmosfera, cortesia, talvez, mais do estúdio – a Fox – que do cineasta.

Telecine Cult, 18H20. Reprise, Colorido, 98 min.

VEJA TAMBÉM

New York Sitiada

The Siege. (Eua, 1998). Dir. de Edward Zwick, com Denzel Washington.

Três anos antes do ataque às torres gêmeas, o grande Zwick reflete sobre o establishment militar e a caça ao terrorismo. Agentes da CIA e do FBI e general divergem quanto a métodos para caçar homens-bomba.

FX, 14h25. Reprise, Colorido, 116 min.

Última Parada 174

(Brasil, 2008). Dir. de Bruno Barreto, com Michel Gomes, Chris Vianna.

A tragédia do ônibus 174 ganha versão ficcional. Um filme melhor que as críticas que recebeu, sobre garoto, sobrevivente do massacre da Candelária, que sequestra o ônibus do título, com resultados desastrosos.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

MUSICAL

Mamma Mia!

Não é o melhor filme musical da história. Longe disso. Mas diverte com músicas do ABBA e com boas atuações. Bom preparativo para a sequência, já nos cinemas. Com Meryl Streep.

Prime Video, 2008, 108 min.

ANIMAÇÃO

Wall-E

Esta bela animação acompanha a jornada de um robô em uma Terra devastada. Inspirador.

NETFLIX, 2008, 98 min.

DRAMA

Náufrago

Tom Hanks sofre um acidente de avião e fica sozinho numa ilha deserta. A partir daí, ele precisará fazer de tudo para sair de lá. Emocionante do começo ao fim.

Telecine Play, 2000, 141 min.

Matheus Mans

DVD

O MEDO

França, 2015. Dir. de Damien Odoul, com Nino Rocher.

A 1.ª Grande Guerra vista pelos olhos de um recruta que escreve cartas à sua amada. Elogios unânimes da crítica para o diretor Odoul, que capta o horror das trincheiras e filma um personagem que não perde o otimismo nem a esperança. Um filme a ser descoberto.

Crianças

FANTASIA

A Nova Cinderela – Se o Sapato Servir

Garota sonha fazer teste para musical sobre Cinderela, mas a madrasta vai fazer tudo para impedir, interessada em que as filhas sejam escolhidas.

HBO FAM, 11h08, Reprise, Colorido, 93 min.