Lance Maior

(Brasil, 1968.) Dir. de Sylvio Back, com Reginaldo Faria, Regina Duarte, Irene Stefânia

Em 1968, o célebre maio criou um desejo de transformação que não termina. Um mal-estar, um desgosto, e o sonho. Em 1968, Antônio Carlos Fontoura filmou a mediocridade da classe média do Rio – Copacabana Me Engana –, bem antes que a Globo tentasse unificar o Brasil numa ficção. Naquele ano, também estreando na direção de longas, Sylvio Back filmou outra representação da classe média. Um homem, Reginaldo Faria, entre duas mulheres – Regina Duarte, certinha como se esperava da mulher que, por muito tempo, foi a namoradinha do Brasil, e a mais atirada Irene Stefânia. O próprio Back sempre brincou quanto à sua origem. Nascido em Santa Catarina, foi fazer filme no Paraná. “Quando não gostam dos meus filmes no Paraná, os críticos lembram minha origem.” Ambição, sexo, afetos? Back nunca fez filmes para pessoas se sentissem confortáveis. Lance Maior já era prenúncio desse desconforto.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, P&B., 103 min.

VEJA TAMBÉM

Um Sonho de Liberdade

The Shawshank Redemption. (Eua, 1994.) Dir. Frank Darabont, com Tim Burton, Morgan Freeman.

É sempre lembrado em pesquisas que apontam os melhores de todos tempos. Condenado pela morte da mulher, Tim Robbins sobrevive na cadeia graças à ajuda do presidiário Morgan Freeman

PARAMOUNT, 17H20. Reprise, Colorido, 142 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

FANTASIA

O Labirinto do Fauno

Ofélia é uma garota que se muda para o interior da Espanha. Lá, ela encontra ruínas de um labirinto que abriga um fauno. Belíssima produção de Guilhermo del Toro.

ITUNES, 2006, 119 min.

DRAMA

Laranjas e Sol

Drama baseado em fatos reais conta a história de uma assistente social britânica que desvenda um escândalo envolvendo a deportação de crianças.

NETFLIX, 2010, 105 min.

BIOGRAFIA

Snowden

História do agente de segurança que divulgou informações sigilosas do governo dos EUA. Com direção de Oliver Stone, o filme ainda tem Joseph Gordon-Levitt no elenco.

ITUNES, 2016, 138 min.

Matheus Mans

DVD

NEVADA SMITH

EUA, 1975. Dir. de Henry Hathaway.

A preço de banana, você pode comprar o DVD com o sensacional faroeste de Hathaway. O personagem surgiu em Os Insaciáveis, de Edward Dmytryk, e agora vem a história do caubói que parte numa jornada de vingança (e violência). O filme tem fama de sádico.