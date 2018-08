Sonata de Outono

Hötsonaten. (Suécia, 1978.) Dir. de Ingmar Bergman, com Ingrid Bergman, Liv Ullman, Gunnar Bjornstrannd, Erland Josephson,

Muita gente se admirava que, sendo talvez os suecos vivos mais célebres de seu tempo, Ingmar Bergman e Ingrid Bergman não tenham trabalhado mais vezes juntos. Apesar do sobrenome, não tinham parentesco. Em 1967, ele a dirigiu no episódio Daniel, de Stimulantia. Prometeu que lhe daria um papel maior, o que ocorreu 11 anos mais tarde. Ingrid faz grande pianista que não se comunica bem com a filha. Na cena emblemática, Liv toca uma sonata de Chopin para ela e mamãe humilha a filha, mostrando como o compositor deve ser tocado – e sentido. A mãe que não tem muito apreço pelos filhos não é uma personagem muito visitada pelo cinema, exceto em algum filme com Bette Davis. Na sequência de Bergman, Robert Redford fez Gente como a Gente, pelo qual Mary Tyler Moore deveria ter recebido o Oscar. São obras marcantes.

Telecine Cult, 14H30. Reprise, Colorido, 97 min.

VEJA TAMBÉM

Questão de Honra

A Few Good Men. (Eua, 1992.) Dir. de Rob Reiner, com Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon.

Um dos melhores filmes de tribunal. Na corte militar, Tom Cruise tem de desmontar a defesa do arrogante coronel Jack Nicholson. Direção, elenco, tudo é superlativo.

PARAMOUNT, 17H30. Reprise. Colorido, 138 min.

Dedé Mamata

(Brasil, 1987.) Dir. De Rodolfo Brandão, Com Guilherme Fontes, Malu Mader, Marcos Palmeira.

Dedé, um brasileiro. A família foi sempre politizada, mas ele virou traficante. Quando tem de fugir para a Europa, encontra no aeroporto os exilados que voltam. Forte.

Canal Brasil, 23H55. Reprise. Colorido, 96 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Thor: Ragnarok

Único bom filme do herói Thor. Aqui, ele precisa enfrentar Hela, a deusa da morte, para evitar o fim de seu povo. Ágil, inteligente e divertido.

Telecine Play, 2017, 126 min.

REALITY SHOW

Mandou bem!

Outro programa de culinária na Netflix. Mas, em vez de Sugar Rush, Mandou Bem! traz confeiteiros amadores e sem muita noção. É estranho, mas muito divertido.

NETFLIX, 2018, 25 min.

DRAMA

Barreiras

Após 10 anos longe, Catherine reaparece querendo estreitar laços com a filha criada pela avó. Desesperada com a desconfiança com a qual é recebida, Catherine sequestra a filha.

ITUNES, 2018, 112 min.

Matheus Mans

DVD

Especialista do western, Keller dirige Audie Murphy, que chegou a Hollywood como o soldado mais condecorado do Exército dos EUA durante a 2.ª Guerra. Dan Duryea e ele escoltam garota (Joan O’Brien) através de território índio. Keller adorava os conflitos on the road.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Dama e o Vagabundo

Por mais vezes que seja reprisada, é sempre boa de ver essa animação emblemática da Disney. A dama e o vagabundo naquela cantina sugam o spaghetti que vira um beijo. Genial.

Telecine Fun, 16H45. Colorido, 76 min.