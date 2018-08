O Vale do Amor

Valley Of Love. (Bélgica, 2015.) Dir. de Guillaume Nicloux, com Isabelle Huppert, Gérard Depardieu.

Nicloux já havia dirigido Isabelle Huppert na nova versão de A Religiosa. Propõe agora algo talvez mais complexo. Um casal que não se vê há muitos anos se reencontra na Califórnia. Vão para o Big Valley à espera do que poderá ser um milagre. O filho, que se suicidou, enviou-lhes uma carta prometendo encontrá-los no vale do título. A vida, o amor, a morte. Existem respostas para a ausência, a dor, o sofrimento? Deus, Deus, por que me abandonaste? Depardieu há muito perdeu a forma e virou um ogro. Não perdeu o carisma nem a capacidade, como diria Fernando Pessoa, de fingir que é dor a dor que sente de verdade. Isabelle é rainha nessa arte difícil de secretar as emoções sob uma aparência glacial. Não é um filme fácil, mas proporciona recompensas. A própria paisagem faz parte do drama – como buscar o íntimo, perante tanta grandiosidade?

Telecine Cult, 11H40. Reprise, Colorido, 91 min.

Breakdown – Implacável Perseguição

Breakdown. (Eua, 1997.) Dir. de Jonathan Mostow, com Kurt Russell, Kathleen Quinlan.

Kurt Russell e a mulher sofrem acidente na estrada, um caminhoneiro se oferece para levá-la ao posto mais próximo, ela some. O que ocorre?

PARAMOUNT, 18H15. Reprise. Colorido, 93 min.

Scarface

Scarface. (Eua, 1983.) Dir. de Brian De Palma, com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Steven Bauer.

‘No los queremos’, brada Fidel e entre os cubanos que fogem da ilha está Al Pacino, que vira rei da droga em Miami. A obra-prima de De Palma.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 170 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Final Space

Gary está cumprindo seus últimos momentos de prisão no espaço quando conhece um alien simpático e cruéis caçadores de recompensas. Bom para fãs de Rick and Morty.

NETFLIX, 2018, 21 min.

COMÉDIA

Belas e Perseguidas

Uma atrapalhada policial precisa proteger uma colombiana que testemunhará no caso de um importante traficante. Cheio de clichês, mas engraçado. Com Reese Witherspoon e Sofia Vergara.

Telecine Play, 2015, 87 min.

AÇÃO

7 Dias em Entebbe

José Padilha, em mais um incursão internacional, mostra a ação de terroristas contra a prisão de cidadãos palestinos.

Google Play, 2018, 107 min.

Matheus Mans

DVD

SINFONIA PRATEADA

EUA,1952. Dir. de Douglas Sirk.

Douglas Sirk, antes da sua grande fase dos melodramas, incursiona com graça pelo musical. Rock Hudson, Piper Laurie e as dificuldades de uma família que recebe fortuna inesperada. E atenção – quem é esse carinha naquela cena? Pode ser... James Dean? O próprio!

Tombstone – A Justiça Está Chegando

Kurt Russell, Val Kilmer e uma nova versão do célebre tiroteio do OK Corral. Ou de como Wyatt Earp não era o mocinho da lenda.

Telecine Action, 11H40. Colorido, 140 min.