Vazante

(Brasil, 2017.) Dir. de Daniela Thomas, com Sandra Corveloni, Luana Nastas, Adriano Carvalho.

No ano passado, Daniela Thomas, codiretora de alguns dos melhores filmes de Walter Salles, foi massacrada no debate em Brasília, após a apresentação desse longa em competição. Ela foi questionada pelo foco dado à escravidão, pelo fato de ser uma branca abordando a questão racial, etc. No exterior, Vazante recebeu críticas bem mais respeitosas, e até elogiosas, da imprensa de língua inglesa. Nos EUA, onde os negros reagiram primeiro, e lutaram nas ruas por direitos, importantes publicações conseguiram ver o filme pelo lado estético. O dono da fazenda casa-se com menina que ainda brinca de bonecas. Espera que ela esteja apta para fazer sexo, e procriar. Enquanto isso, mantém amante escrava, que tem um filho garoto, e ele brinca com a sinhazinha. Crianças, adultos, brancos, negros, todos são mercadorias.

Telecine Cult, 18 h. Reprise, 100 min.

Cazuza - O Tempo Não Para

(Brasil, 2004.) Dir. de sandra werneck e walter carvalho, com daniel de oliveira, marieta severo.

Cazuza é um símbolo do rock brasileiro. Viveu pouco, e contestou muito. O filme dá conta dessa personalidade libertária, com atuações memoráveis de Daniel de Oliveira e Marieta Severo.

Canal Brasil, 19h50. Reprise, colorido, 97 min.

Lili - A Estrela do Crime

(Brasil, 1988.) Dir. de Lui Farias,cCom Betty Faria, Reginaldo Faria.

A viúva Lili entra para uma gangue de assaltantes de bancos. A princípio, só quer sobreviver, mas toma gosto e vira estrela da mídia, sendo perseguida por policial em vias de se aposentar.

Canal Brasil, 1h50. Reprise, colorido, 83 min.

Streaming

COMÉDIA

O Bar

Mistura de comédia, drama e suspense, o filme mostra pessoas presas em um bar e que precisam enfrentar uma série de estranhos acontecimentos.

Netflix, 2017, 100 min.

DRAMA

A Espera

Anna mora em uma mansão isolada na Sicília. Um dia, a namorada de seu filho aparece em uma visita inesperada. A partir daí, as duas irão conviver enquanto aguardam o rapaz.

Telecine Play, 2015, 100 min.

AÇÃO

Sleight

Um mágico de rua abandona a profissão para cuidar de sua irmã. Para ganhar dinheiro, então, ele se envolve no tráfico de drogas.

Itunes, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

LIMITE DE SEGURANÇA

EUA, 1964. Dir. de Sidney

Lumet.

A mesma história que inspirou Kubrick a fazer Doutor Fantástico. Na versão de Lumet, a eficiência se manifesta na forma como o diretor conta a história do presidente dos EUA, Henry Fonda, que usa o telefone direto para tentar evitar o confronto nuclear com a (então) URSS.

Terror

SOBRENATURAL

Boneco do Mal

Babá trabalha em casa que tem um boneco em tamanho natural. Aos poucos, ela começa a desconfiar de que ele tem vida e o boneco passa a persegui-la.

Space, 22h30. Reprise, colorido, 97 min.