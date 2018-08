Um Violinista no Telhado

Fiddler In The Roof. (Eua, 1971). Dir. de Norman Jewison, com Topol.

Norman Jewison pode não ser um grande diretor, mas realizou um dos filmes mais importantes – e influentes – dos anos 1960: No Calor da Noite. Esta foi sua primeira incursão pelo gênero musical, seguida depois por Jesus Cristo Superstar. Há algo de belo e pungente na história de Tevye, o leiteiro judeu da cidade russa de Anatevka. Ele acredita na importância de manter a tradição e tenta casar as três filhas segundo preceitos religiosos. Mas cada uma seguirá seu caminho, e uma vai dilacerar o coração do pai. Durante os anos 1960, o musical oi se transformando em Hollywood. Deixou de ser a invenção de autores como Vincente Minnelli e Stanley Donen. Buscou inspiração nas grandes máquinas de fantasia da Broadway. Mas, nem que seja por uma cena, Um Violinista é imperdível. Tevye canta Sunrise, Sunset e se pergunta se a mulher que agora se casa é a menininha que viu crescer. É belíssimo.

Telecine Cult, 18H45. Reprise, Colorido, 178 min.

VEJA TAMBÉM

Sal de Prata

(Brasil, 2005.) Dir. de Carlos Gerbase, com Marcos Breda, Maria Fernanda Cândido.

A economista que não consegue se interessar muito pelo cinema, nem quando tem um caso com um diretor. Mas a situação muda quando ele morre de repente e ela descobre um passado obscuro.

Canal Brasil, 15H50. Reprise, Colorido, 96 min.

Senhores do Crime

Eastern Promises. (Eua, 2007.) Dir. de David Cronenberg, com Viggo Mortensen, Naomi Watts.

Gangue de russos domina o tráfico de mulheres para prostituição, mas Viggo Mortensen vai à luta proteger Naomi Watts. A cena da luta na sauna é virtuosismo puro.

Paramount, 22H25. Reprise, Colorido, 98 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Punhos de Sangue

Emocionante história de Chuck Wepner, boxeador de peso pesado e que inspirou a história do filme Rocky. Emociona.

NOW, 2017, 93 min.

SUSPENSE

Filha de Deus

Uma jovem professora passa por uma experiência sobrenatural em uma estação de metrô, onde um policial é encontrado morto no dia seguinte. Com Keanu Reeves como o detetive Scott Galban.

NETFLIX, 2016, 101 min.

TERROR

Invocação do Mal 2

Os investigadores paranormais Ed e Lorraine voltam para Londres para investigar uma família que é assombrada por um ser sobrenatural.

HBO GO, 2016, 133 min.

Matheus Mans

DVD

CHOVE SOBRE NOSSO AMOR

Suécia/1946. Dir. Ingmar Bergman.

O segundo longa de Bergman pertence a uma fase em que ele era influenciado pelo realismo do cinema francês e contava histórias de jovens em choque com o mundo repressivo dos adultos. Na Suécia, o filme produziu escândalo e o autor foi acusado de criar um pesadelo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Moana – Um Mar de Aventuras

Garota tenta resgatar o passado heroico dos navegadores de sua tribo. Novas heroínas empoderadas da Disney.

Telecine Pipoca, 16H15. Reprise, Colorido, 107 min.