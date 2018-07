Homens de Coragem

Only The Brave. (Eua, 2017.) Dir. Joseph Kosinski, com Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly.

Talvez as mais de duas horas de duração e as muitas tramas paralelas sejam excessivas, mas enquanto se prende ao eixo principal – o combate a um incêndio gigantesco no Arizona, em 2013 –, esse filme é excepcional. Hollywood já filmou muitas vezes o heroísmo de bombeiros, mas esse talvez seja o filme que melhor expresse o cotidiano e os riscos desses profissionais. O que impulsiona pessoas a irem ao limite? A se arriscarem? O cinema sempre buscou respostas para essas perguntas, e o filme de Kosinski toca em pontos essenciais, além de ter um desfecho dos mais impactantes – chocante, mesmo. É claro que o elenco ajuda. Josh Brolin, cada vez mais perfeito nos papéis de homens duros, mas que não mataram a ternura, Miles Teller, o veterano Jeff Bridges, mas melhor que todo mundo está Jennifer Connelly, e nisso não vai nenhuma novidade.

HBO, 10 H/19H40. Reprise, Colorido, 134 min.

VEJA TAMBÉM

Máquina Mortífera

Lethal Weapon. (Eua, 1987.) Dir. de Richard Donner, com Mel Gibson, Danny Glover.

No primeiro filme da dupla, Martin Riggs e Roger Murtaugh, detetives da polícia de Los Angeles, têm vários desentendimentos enquanto lutam contra um cartel de drogas.

TCM, 20h10. Reprise, Colorido, 110 min.

Jules e Jim – Uma Mulher Para Dois

Jules Et Jim. (França, 1961.) Dir. de François Truffaut, com Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre.

Jeanne Moreau, de novo, agora como a terna e cruel Catherine, que mantém uma relação com dois homens. Grande filme do diretor.

Telecine Cult, 23H40. Reprise, P&B, 105 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

REALITY SHOW

Sugar Rush

A Netflix passou a investir fortemente em programas de TV. Um dos ótimos destaques é Sugar Rush, competição de confeitaria de alto nível.

NETFLIX, 2018, 50 min.

COMÉDIA

Café Society

Woody Allen mais uma vez fala sobre traição: um rapaz vai para Los Angeles tentar a vida como escritor. Mas acaba se apaixonando pela secretária do tio, que já tem um romance misterioso.

Telecine Play, 2016, 94 min.

SUSPENSE

Na Escuridão

Uma pianista cega escuta uma mulher ser morta no apartamento acima do seu e, em busca da verdade, entra no submundo do crime.

ITUNES, 2018, 101 min.

Matheus Mans

DVD

TUDO QUE QUERO EUA, 2017.

Dir. de Ben Lewin.

Dakota Fanning faz garota autista que compensa seu isolamento escrevendo histórias de fantasia. E agora ela vai fazer de tudo para se inscrever num concurso de roteiros, até mesmo saindo do seu casulo somente com seu cão como guia e companheiro.

Crianças

ANIMAÇÃO

Rio

A ave domesticada Blu sai do frio dos EUA para conhecer os trópicos. O Rio, com toda a sua beleza, fornece o cenário da atração de Blu por Jade.

Telecine Fun, 22 H. Reprise, Colorido, 97 min.