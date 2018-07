Filmes

Fome de Amor

(Brasil, 1968.) Dir. de Nelson Pereira Dos Santos, com Irene Stefânia, Leila Diniz, Paulo Porto, Arduíno Colasanti.

Nelson Pereira, figura seminal do cinema brasileiro que morreu em abril, aos 89 anos, é muito apreciado por suas adaptações de Graciliano Ramos – Vidas Secas e Memórias do Cárcere –, mas desconcerta com outros filmes que não poderiam ser mais diversos. Suas incursões pelo mundo popular – O Amuleto de Ogum e A Estrada da Vida, em especial o segundo – não são reconhecidas como os grandes filmes que são, e o intelectualizado Fome de Amor parece outro corpo estranho em sua obra. Inspirado pelas pesquisas de Alain Resnais e Michelangelo Antonioni, Nelson fez seu filme mais plástico e experimental. Quatro personagens numa ilha, dois casais que se trocam – um dos homens é cego – para refletir o estado do mundo no mítico 68. Utopias, sonhos revolucionários, a terra já em transe (antes de Glauber). Um filme que é preciso redescobrir, por sua beleza e significado.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, p&b, 73 min.

VEJA TAMBÉM

Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1968.) Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O’brien

Como programa de almoço pode ser muito violento, com rios de sangue. Mas, como olhar sobre a degradação dos mitos e o fim do Oeste, é magnífico. Um grande filme.

TCM, 12h26. Reprise, colorido, 134 min.

Perseguidor Implacável

Dirty Harry. (Eua, 1971.) Dir. de Don Siegel, com Clint Eastwood, Harry Guardino, Andy Robinson, John Vernon.

O que representa exatamente o desfecho do primeiro filme da série – crítica ou apologia do policial violento? Na sequência, passa o segundo Dirty Harry, Magnum 44.

TCM, 22h00. Reprise, colorido, 102 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

A Filha

Christian retorna à sua cidade natal para o casamento de seu pai, com quem ela tem uma relação complicada. Com

Geoffrey Rush.

Itunes, 2017, 94 min.

SÉRIE

Castlevania

Inspirada em uma franquia de videogame, esta série de quatro episódios mostra a luta de um caçador de vampiros para salvar uma cidade sitiada por um exército de criaturas controladas pelo Drácula

Netflix, 2017, 25 min.

AÇÃO

Código de Honra

Steven Seagal tem uma missão: livrar sua cidade do crime. Para isso, ele precisará enfrentar seu antigo aprendiz, que deseja prendê-lo.

Telecine Play, 2016, 106 MIN.

DVD

O PISTOLEIRO DO RIO VERMELHO

EUA, 1967. Dir. Richard Thorpe.

Glenn Ford, o gatilho mais veloz do Oeste, tenta demover o novato Chad Everett de se bater com ele, mas o garoto é obstinado. Entre os dois, coloca-se Angie Dickinson, como dona do saloon – claro. O último filme de Thorpe vale pelo elenco. Eficiente, mas nada demais.

Crianças

AVENTURA

Scooby Doop 2 – Monstros à Solta

Mascarado provoca terror e a turma da Mistérios S.A. se põe em marcha. Raja Gosnell dirige e o cachorro é uma obra-prima de técnica. Ótima diversão.

HBO Family, 16h42. Col., 93 min.