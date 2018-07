Filmes

Motorrad

(Brasil, 2018). Dir. de Vicente Amorim, com Emílio Dantas, Guilherme Prates, Carla Salle, Juliana Lohmann.

Muita gente andou chamando o filme de Vicente Amorim de Mad Max brasileiro. Afinal, motoqueiros e estrada remetem automaticamente ao clássico do australiano George Miller. Mas falta a paisagem apocalíptica, substituída por um terreno pedregoso – e plástico. Na ficção nacional, grupo de motoqueiros ingressa num território proibido e passa a ser perseguido por outros motoqueiros – mascarados. O clima é de terror, com sucessivas mortes e o cerco do grupo original. Conseguirão se salvar? Amorim, de O Caminho das Nuvens, com Wagner Moura e Cláudia Abreu, que passa no canal às 13h35, tem domínio da técnica, cria imagens belíssimas, mas o filme não vai muito além disso. Fica aquém dos filmes norte-americanos de estrada, mas, como tentativa, não deixa de ser curioso. E tem como um dos protagonistas o astro da novelas das 9, O Segundo Sol, Emílio Dantas.

Canal Brasil, 20h20. Reprise, cor, 92 min.

VEJA TAMBÉM

O Estranho Que Nós Amamos

The Beguiled. (Eua, 1970). Dir. de Don Siegel, com Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman.

A TV paga permite comparar as versões de Siegel e Sofia Coppola para a história do soldado que se esconde no pensionato de mulheres e desperta desejos reprimidos. Essa é a melhor.

Telecine Cult, 20h00. Reprise, colorido, 105 min

O Estranho Que Nós Amamos

The Beguiled. (Eua, 2017). Dir. de Sofia Coppola, com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning.

Sofia venceu o prêmio de melhor diretora em Cannes, mas sua versão, apesar das qualidades, não em a força da de Siegel. Pode ser a metragem mais curta ou o lado ‘hype’ da autora.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, cor, 93 min.

Veja a programção da TV aberta

Vela a programção da TV fechada

Streaming

AÇÃO

Filhos da Esperança

Num futuro obscuro onde humanos não podem se reproduzir, uma mulher misteriosamente engravida e um burocrata luta para protegê-la. De Alfonso Cuarón.

Netflix, 2006, 109 min.

DOCUMENTÁRIO

Paulistas

Mostra a contradição entre tradição e modernidade no sul de Goiás por meio de três personagens. Muito lento, mas interessante.

Itunes, 2018, 80 min.

COMÉDIA

Escola de Rock

Clássico juvenil, Escola de Rock mostra Jack Black como um professor impostor que tenta ensinar as crianças por meio do rock’n’roll’. Divertidíssimo.

Telecine Play, 2003, 109 min.

DVD

RASHOMON

Japão, 1950. Dir. de Akira Kurosawa.

O tempo passa e o clássico de samurais do mestre Kurosawa segue sendo um dos mais vendidos da Versátil. Quatro personagens envolvidos numa história de estupro e morte contam versões conflitantes do que ocorreu. Quem mente? Toshiro Mifune é poderoso

Crianças

ANIMAÇÃO

Três destaques

A começar por Gru e os Minions em Meu Malvado Favorito 2 e, na sequência, Divertida Mente, que será seguido por Pets – A Vida Secreta dos Animais, a diversão é garantida.

Telecine Fun, a partir das 16h40