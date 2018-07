Cleópatra

Cleopatra. (Eua, 1963.) Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Hume Cronyn.

No começo dos anos 1960, Elizabeth Taylor fez história ao se converter na primeira estrela a ganhar R$ 1 milhão por papel. Não um papel qualquer, mas o de Cleópatra, a rainha do Nilo, num épico para o qual ela exigiu que a direção fosse confiada ao grande Mankiewicz, substituindo Rouben Mamoulián, que comandava o barco. Mankiewicz mudou tudo – o elenco, o roteiro, imprimindo a dimensão de tragédia shakespeariana ao relato. O que ele não podia prever foram as doenças de Liz e o romance dela com Richard Burton, que provocou escândalo na época. Tudo isso retardou a filmagem, com o set invadido pelos paparazzi, e multiplicou o custo. A Fox quase foi à falência, Mankiewicz, de ódio, nunca nomeou Cleópatra. Era ‘aquele filme’. É excepcional. A tragédia de uma mulher elevada ao plano dos deuses e, que por amor, morre como qualquer humana. Liz é sublime.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 192 min.

Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha

(Brasil, 1986.) Dir. de Helena Ignez, com Ney Matogrosso, André Guerreiro Lopes.

Garoto descobre que seu pai é o lendário Bandido da Luz Vermelha e ingressa numa vertigem de crimes e farras, como ele nos anos 1960. Helena codirige com Ícaro Martins.

Canal Brasil, 19H35. Reprise. Colorido, 83 min.

Orfeu

(Brasil, 1998.) Dir. de Cacá Diegues, Comtony Garrido, Patrícia França, Murilo Benício, Zezé Motta, Isabel Fillardis.

Cacá chegou a trabalhar com Vinicius de Moraes no remake do filme famoso de Marcel Camus. Terminou fazendo essa v ersão que volta à peça original. Para ver, eouvir (a trilha).

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido,110 min.

Streaming

MÚSICA

Lenine em Trânsito

Com forte inspiração no rock, a apresentação Lenine em Trânsito mostra a versatilidade do músico pernambucano.

NOW, 2018, 50 min.

SUSPENSE

O Homem nas Trevas

Um grupo de amigos criminosos resolve assaltar a casa de um homem cego. No entanto, eles são surpreendidos durante o assalto. De tirar o fôlego.

Telecine Play, 2016, 88 min.

SÉRIE

La Trêve

Sob o impacto de uma grande perda, um investigador da polícia volta para sua pacata cidade natal e acaba envolvido em um misterioso caso de assassinato. Boa série policial, com tom sombrio e reviravoltas a cada episódio.

NETFLIX, 2018, 50 min.

Matheus Mans

DVD

O CINEMA DA NOVA HOLLYWOOD

3 discos,6 filmes.

O box contempla autores decisivos da geração que mudou Hollywood nos anos 1960/70. Imperdíveis – Procura Insaciável, de Milos Forman; A Outra Face da Violência, de John Flynn; Corrida sem Fim, de Monte Hellman; Voar é com os Pássaros, de Robert Altman.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tom &Jerry, Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Tom e Jerry ajudam garoto a conseguir bilhete para entrar na fábrica e descobrem plano para roubar os chocolates.

HBO FAMILY, 15H38. Colorido, 79 min.