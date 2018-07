Missão Impossível – Nação Secreta

Mission Impossible: Rogue Nation. (Eua, 2015.) Dir. de Christopher Mcquarrie, com Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Sean Harris.

No quinto filme da série, Ethan Hunt investiga os crimes de uma organização criminosa chamada ‘Sindicato’, mas o governo americano ameaça fechar o IMF por achar que o Sindicato pode ter sido criado por Hunt – para encobrir seus crimes. Típica missão impossível, o primeiro filme da franquia dirigido pelo roteirista McQuarrie, homem de confiança do astro, não apenas mantém a narrativa a toda velocidade como introduz personagens que se tornariam ainda mais importantes em Efeito Fallout, em exibição nos cinemas. Ilsa/Rebecca Ferguson, está pintando para ser o novo ‘interesse romântico’ do herói (no sétimo filme?) e surge também o sinistro Solomon Lane/Sean Harris, à frente de seu grupo terrorista. A cena da ópera não é menos que brilhante.

FX, 20H30. Reprise, Colorido, 131 min.

Um Barco e Nove Destinos

Lifeboat. (Eua, 1944.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Tallulah Bankhead, William Bendix.

Sobreviventes do ataque de um submarino alemão descobrem que há um traidor no bote salva-vidas. Hitchcock dirige a lenda do teatro Tallulah Bankhead e aparece como foto de jornal.

Telecine Cult, 11 H. Reprise, P&B, 96 min.

Rocky, Um Lutador

Rocky. (Eua, 1976.) Dir. de John G. Avildsen, com Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith.

Rocky nasceu como emblema dos EUA de Jimmy Carter – o renascimento moral da América –, mas Stallone o adaptou para a era de Ronald Reagan. Oscars de filme, direção e montagem.

PARAMOUNT, 22 H. Reprise, Colorido, 119 min.

Streaming

TERROR

Raw

Difícil ver esse filme difícil também classificá-lo em algum gênero. Afinal, Raw fala sobre canibalismo sem medo de assustar o público. E um aviso: choca muito.

NETFLIX, 2016, 99 min.

DRAMA

O Grande Milagre

Em uma pequena cidade no Ártico, três baleias ficaram presas sob o gelo. Inconformado, um casal mobiliza pessoas e governos para socorrer os animais.

Google Play, 2012, 103 min.

AÇÃO

O Dia do Atentado

Mostra várias óticas sobre o atentado à Maratona de Boston. Apesar do nacionalismo exagerado, conta uma boa história.

ITUNES, 2017, 133 min.

Matheus Mans

DVD

MAIO DE 68 NO CINEMA

Três discos, seis filmes.

Embora o mês de maio já tenha passado, as comemorações do mítico Maio de 68 prosseguem durante todo 2018. Entre os seis filmes estão – Loucuras de Uma Primavera, de Louis Malle, Tudo Vai Bem, de Jean-Luc Godard (e J.P. Gorin ), e O Fundo do Ar É Vermelho, de Chris Marker.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Cães e Gatos 2 – A Vingança de Kitty Galore

A eterna guerra entre cães e gatos complica-se quando a diabólica felina Kitty resolve manipular os dois grupos para conquistar o mundo.

MAXUP, 10H35. Colorido, 82 min.