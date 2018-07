Hair

Hair. (Eua, 1979.) Dir. de Milos Forman, com John Savage, Treat Williams, Beverly D’angelo, Nicholas Ray.

Em seu Guia de Filmes, Leonard Maltin não revela muito apreço por esse musical e diz que ficou datado. Deve estar brincando. O checo Milos Forman, que se beneficiara da chamada Primavera de Praga, mas abandona o país quando os soviéticos o invadiram com seus tanques, naquele 68, havia estreado na ‘América’, em alto estilo, com Busca Insaciável. Mas o que veio depois foi ainda melhor – Um Estranho no Ninho, Hair, Na Época do Ragtime, etc. Basta o começo de Hair – os hippies no Central Park, a celebração de Aquarius, a coreografia de Twyla Tharp e a flechada de Cupido quando John Savage vê passar a amazona garbosa em seu cavalo. Apanhado o espectador, Forman vai ao ponto – a crítica do establishment militar, que passara boa parte da década bombardeando o Vietnã e sacrificando jovens no altar da pátria. Filmaço.

Telecine Cult, 22h. Reprise, Colorido, 121 min.

Marnie, Confissões de Uma Ladra

Marnie. (Eua, 1964.) Dir. de Alfred Hitchcock, Com Sean Connery, Tippi Hedren, Diane Baker.

A obra-prima doente de Hitchcock. Ladra é chantageada por homem que a faz casar-se com ele. Cinema e psicanálise, um clássico.

Telecine Cult, 15H25. Reprise. Colorido, 129 min.

A Última Fortaleza

The Last Castle. (Eua, 2001.) Dir. de John Lurie, com Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo.

Condenado numa corte marcial, Robert Redford vai para presídio militar e lidera rebelião contra o diretor autoritário. O diretor Lurie ficou famoso como músico.

Paramount, 23H40. Colorido, 131 min.

Um Espião e Meio

Dwayne Johnson era um jovem franzino que sofria bullying no colégio. Mas o tempo passou e ele cresceu. Agora, ele reencontra um dos alunos promissores numa missão para a CIA.

Telecine Play, 2016, 105 min.

Agnus Dei

No fim da Segunda Guerra Mundial, uma jovem médica francesa atende num convento da Polônia freiras grávidas, estupradas por soldados russos.

NETFLIX, 2016, 115 min.

Bravura Indômita

Remake do clássico pelas mãos dos irmãos Coen, o filme conta a história de um rapaz que vai se vingar da morte do pai.

LOOKE, 2010, 110 min.

Três discos com seis filmes.

O box do mestre do suspense reúne obras como Rebecca, O Homem Que Sabia Demais (a versão de 1934), Correspondente Estrangeiro, Os 39 Degraus, Quando Fala o Coração e Interlúdio. Coincidência ou não, inspiram estações da exposição que o MIS dedica ao cineasta.

Free Willy

Garoto liga-se a orca, mas, ao descobrir que a baleia pode morrer no cativeiro, faz de tudo para libertá-la. Simon Wincer dirige Jason James Ritcher. Boa diversão, teve sequência.

HBO FAM., 10h48. Colorido, 112 min.