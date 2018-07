Filmes

Fruitvale Station – A Última Parada

Fruitvale Station. (EUA, 2013.) Dir. de Ryan Cooglar, com Michael B. Jordan, Octavia Spencer, Melonie Diaz.

Em 2009, um jovem negro, Oscar Grant, foi morto por um policial do metrô de Oakland. O caso repercutiu imediatamente e provocou manifestações de rua que foram duramente reprimidas. A história de Oscar chegou ao cinema pela parceria Ryan Cooglar/diretor e Michael B. Jordan/ator. Eles fizeram depois Creed – Nascido para Lutar, sobre o filho do oponente de Sylvester Stallone no primeiro Rocky, e Pantera Negra, sobre o super-herói negro. Assim como Mulher-Maravilha rebentou a bilheteria no ano passado e consagrou o empoderamento feminino, Black Panther virou um fenômeno neste ano, consagrando Cooglar, seu elenco e impondo a força do público negro dos EUA, numa época em que o presidente Donald Trump tem estimulado o preconceito. É um filme forte, e importante.

Telecine Cult, 16h25. Reprise, colorido, 85 min.

Batman – O Retorno

Batman Returns. (EUA, 1992.) Dir. de Tim Burton, com Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny De Vito.

No segundo filme de Michael Keaton com o uniforme de Batman, o herói enfrenta a Mulher-Gato e o Pinguim, mas quem rouba a cena é Christopher Walken, com Max Shreck.

Warner, 15h43. Reprise, colorido, 126 min.

Tatuagem

(Brasil, 2013.) Dir. de Hilton Lacerda, com Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Ariclenes Barroso.

No teatro/cabaré Chão de Estrelas, em plena ditadura militar, o romance entre dois homossexuais. Grandes cenas, grandes diálogos, grandes interpretações.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

Rush

Acompanhamos a rivalidade entre o metódico piloto Niki Lauda e o playboy James Hunt, nos anos dourados da Fórmula 1. Emociona pela história e impressiona pelas corridas.

Itunes, 2013, 115 min.

SÉRIE

The Keepers

Série documental, examina o homicídio, ocorrido há várias décadas, da freira Catherine Cesnik e as suspeitas que recaem sobre um padre acusado de abuso sexual.

Netflix, 2017, 60 min.

HISTÓRIA

Alerta Vermelho

Mostra o primeiro encontro entre os presidentes Reagan e Gorbachev durante a Guerra Fria. Boa produção da HBO. Com Max von Sydow.

HBO GO, 1997, 91 min.

DVD

A FLAUTA MÁGICA

Suécia, 1975. Dir. de Ingmar Bergman.

A ópera de Wagner na recriação genial de Bergman. A rainha da noite oferece a mão de sua filha Pamina a Tamino, mas ele terá de resgatá-la do pai, o sacerdote Sarastro. Para isso conta com a flauta do título e a ajuda do caçador de pássaros Papageno. Obra-prima.

Crianças

ANIMAÇÃO

Frozen – Uma Aventura Congelante

Com a ajuda de um boneco de neve, uma rena e um homem da montanha, princesa salva o reino de inverno eterno. Grande sucesso da Disney.

Warner, 22h30. Colorido, 102 min.