A Rainha Diaba

(Brasil, 1974.) Dir. de Antônio Carlos Fontoura, com Milton Gonçalves, Odete Lara, Stepan Nercessian, Nelson Xavier.

Na semana passada, o canal brasileiro apresentou Copacabana Me Engana. E, nesta terça, 24, A Rainha Diaba. No final dos anos 1960, e começo dos 70, Antônio Carlos Fontoura era um dos maiores diretores do Brasil. Depois, seguiu uma trajetória ziguezagueante. Mas seu retrato da classe média (o primeiro) e do submundo (o segundo) o colocaram no panteão, onde os filmes permanecem. Com argumento de Plínio Marcos, inspirado numa figura que conheceu em Santos, o filme conta a história de uma travesti que comanda o tráfico. À frente de seu séquito, ela tortura e mata. A cena talvez mais impressionante – num momento em que a ditadura militar praticava a tortura e a imprensa não podia noticiar – é a da violência aplicada à personagem de Odete Lara. O tempo passa e a Diaba, na interpretação de Milton Gonçalves, o filme, segue genial.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

Os Incompreendidos

Les 400 Coups. (França, 1959.) Dir. de François Truffaut, com Jean-Pierre Léaud.

O primeiro longa de Truffaut inicia a série com Antoine Doinel. Se não é inteiramente autobiográfico, o personagem tem muito dele. Nesse primeiro filme, os problemas familiares (com a mãe). Premiado em Cannes.

Telecine Cult, 15h40. Reprise, P&B, 99 min.

A Malvada

All About Eve. (EUA, 1950.) Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis, Anne Baxter, Marilyn Monroe.

O clássico de Mankiewicz sobre os bastidores do teatro. Venceu 6 Oscars, incluindo filme, roteiro e diretor. Apertem os cintos que Bette Davis vai provocar um terremoto.

Telecine Cult, 19h30. Reprise, P&B, 138 min.

Streaming

ÉPICO

Spartacus

Com direção de Stanley Kubrick, retrata o surgimento de um exército de escravos liderado por Espártaco, um ex-gladiador que ameaça a soberania de Roma. Indispensável.

Netflix, 1960, 196 min.

AÇÃO

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

Na continuação da saga das tartarugas mutantes, os seres precisam impedir que o Clã do Pé liberte seu líder, o Destruidor.

Google Play, 2016, 108 min.

AÇÃO

Jack Reacher: Sem Retorno

Tom Cruise tenta acabar com uma conspiração que quer acusar sua colega Susan Turner de traição.

Looke, 2016, 118 min.

DVD

O AGENTE DA U.N.C.L.E., 1.ª TEMPORADA.

Quatro discos, 15 episódios. Line Store. R$ 79,90

Série cult da TV dos anos 1960, narra as aventuras de um agente americano (Napoleon Solo, Robert Vaughn) e outro soviético (Ilya Kuryakin, David McCallum). Grande diversão. Em 2015, Guy Ritchie dirigiu a versão para cinema, com Henry Cavill e Armie Hammer.

Crianças

FANTASIA

Monster Trucks

Garoto liga-se a monstro assustador, mas que tem o coração mole de um ‘pet’. O bichão tem a cara do cuspidor de fogo de Como Treinar Seu Dragão. Uma graça.

Telecine Pipoca, 18h15. Colorido, 104 min.