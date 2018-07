Filmes na TV

(Brasil, 1968.)Dir. de Domingos Oliveira, com Paulo José, Leila Diniz, Amilton Fernandes, Norma Bengell.

Para o espectador brasileiro de 2018, talvez seja difícil entender que, em 1964/65, uma novela incendiou a imaginação dos brasileiros, e isso quando a ditadura militar iniciava sua escalada de arbitrariedades e violências. O Brasil inteiro só queria saber o que ia ocorrer com o dr. Albertinho Limonta, em O Direito de Nascer. Foi o primeiro êxito da teledramaturgia brasileira (embora adaptado de uma novela mexicana) e catapultou Amilton Fernandes ao estrelato. Ele morreu aos 48 anos, no mesmo ano em que fez o filme de Domingos Oliveira. Em princípio, parece uma sequência ou variação de Todas as Mulheres do Mundo, com Paulo José de novo no papel do conquistador, mas o tom é outro e o efêmero da caça ao prazer provoca frustração. Amilton Fernandes faz Castor, o depressivo. Muita gente confundiu o ator com o personagem para explicar sua morte prematura.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, P&B, 85 min.

Odisseia no Oeste

Westward Ho The Wagons. (EUA, 1956.) Dir. De William Beaudine, Com Fess Parker, Jeff York.

Uma raridade no western. Família de colonos percorre território selvagem sem entrar em confronto com os índios. Isso não era nem um pouco frequente em Hollywood, na época.

Telecine Cult, 20h20. Reprise, Colorido, 90 min.

8 Mile – Rua das Ilusões

8 Mile. (EUA, 2002.) Dir. de Curtis Hanson, com Eminen, Kim Basinger.

Garoto busca fugir à miséria em que vive com a mãe ao participar de um concurso de hip-hop. Eminem tem forte presença, mas o diretor Hanson é fascinado pela atriz Kim Basinger.

TCM, 22 horas. Reprise, colorido, 110 min.

Quase Famosos

Mostra a empreitada de William, um jovem que viaja junto com uma grande banda para contar os bastidores de uma turnê. Clássico.

Itunes, 2000, 123 Min.

Rango

Do diretor de Piratas do Caribe, Rango conta a história de um camaleão que se perde no deserto e, sem querer, vira xerife de uma cidadezinha corrupta chamada Dirt.

Netflix, 2011, 107 min.

Histórias Cruzadas

Nos anos 1960, uma jornalista escreve um livro para contar os abusos e preconceitos que mulheres negras passam em lares de famílias ricas no Mississippi, EUA.

Telecine Play, 2011, 144 min.

Coleção O Homem Invisível

Dois DVDS, com dois filmes

Baseado no livro de H.G. Wells, o diretor James Whale e o ator Claude Rains criaram um personagem inesquecível em O Homem Invisível, de 1933. A coleção inclui a boa sequência de Joe May, A Volta do Homem Invisível, com Vincent Price, de 1940.

Esqueceram de Mim

Macaulay Culkin virou astro mirim como garoto esquecido pelos pais que partiram em viagem de férias e que se arma para enfrentar ladrões que invadiram a casa. Grande diversão.

FOX, 18h10. Reprise, colorido, 103 min.