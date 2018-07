Filmes

Sicário – Terra de Ninguém

Sicario. (EUA, 2015.) Dir. de Denis Villeneuve, com Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin, Jeffrey Donovan.

Emily Blunt faz agente do FBI destacada para integrar brigada que age na fronteira mexicana, combatendo traficantes. O duplo problema é que – 1) ela é mulher, no meio de um bando de machistas; e 2) é uma agente que se pauta pelas normas, enquanto os demais se consideram acima da lei, podendo fazer o que bem entendem. O filme foi indicado para vários Oscars, não ganhou nenhum, mas firmou o prestígio do diretor Villeneuve. É muito bom, muito bem montado, mas a verdade é que, se você vir a sequência – Sicário – Dia do Soldado –, ainda em cartaz nos cinemas, facilmente chegará à conclusão de que o longa do italiano Stefano Sollima é tão bom ou até melhor que o original. Em ambos, Benício del Toro é excepcional, só cabendo lamentar que a história do segundo, centrada nele, elimina a personagem da sempre ótima Emily Blunt.

Megapix, 16h40. Reprise, colorido, 121 min.

O Outro Lado da Rua

(Brasil, 2005.) Dir. de Marcos Bernstein, com Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Laura Cardoso.

Fernanda Montenegro faz aposentada de Copacabana que vigia a vida dos vizinhos para informar a polícia. O diretor Bernstein escreveu Central do Brasil e a atual novela das 6, Orgulho & Paixão.

Canal Brasil, 13h15. Reprise, colorido, 98 min.

Pretty Baby – Menina Bonita

Pretty Baby. (EUA, 1978.) Dir. de Louis Malle, com Keith Carradine, Susan Sarandon, Brooke Shields.

O francês Malle talvez tivesse dificuldade para fazer esse filme hoje. É sobre garota de 12 anos num prostíbulo de New Orleans, que se casa com velho fotógrafo. Ousado, belíssimas imagens.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 109 min.

Streaming

1945

Um dos grandes filmes despercebidos de 2018, 1945 mostra a reação de um vilarejo na Hungria com o retorno de judeus da 2.ª Guerra. Filmaço.

Looke, 2018, 91 min.

Próxima Parada: Apocalipse

Quando uma misteriosa catástrofe transforma os EUA em uma zona de guerra, um homem decide cruzar o país com seu sogro em busca da noiva grávida. Bom filme original.

Netflix, 2018, 113 min.

Rei Charles III

Com a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles assume o trono como rei Charles III. Mas logo uma instabilidade política toma conta do país.

Telecine Play, 2017, 92 min.

O PORTO

Suécia, 1948. Dir. de Ingmar Bergman.

Marinheiro que trabalha no porto de Gotemburgo salva jovem que tentou se matar. Ela lhe conta sua história, os problemas com a família e a amiga marcada pela tragédia. Um Bergman do começo da carreira, quando ele ainda tentava formar um estilo.

Pequenos Espiões 4

Na série do cineasta tex-mex Robert Rodriguez chega a vez de Jessica Alba como a ex-espiã que volta à ativa, mas teme contar à família. Os filhos ficam loucos para entrar na brincadeira.

Telecine Fun, 14h50. Colorido, 89 min.