Filmes

Acima das Nuvens

Clouds Of Sils Maria. (EUA, 2014.) Dir. de Olivier Assayas, com Juliette Binoche, Kirsten Stewart, Chloë Grace Moretz.

Kirsten Stewart venceu o César, o Oscar francês de melhor atriz coadjuvante. Venceu também o prêmio da Associação de Críticos de Nova York e o da Associação Nacional dos Críticos de Cinema dos EUA. Mas não foi nem indicada para o Oscar da Academia, que naquele ano premiou Lupita Nyong’o, por 12 Anos de Escravidão. Kirsten é extraordinária no papel da secretária faz-tudo de uma estrela que já não brilha tanto e agora verá seu papel mais importante ser interpretado por uma jovem arrivista. Assayas fez uma espécie de nova versão de A Malvada, vista pelo ângulo da secretárias de Margo Channing. O mais fascinante do filme – e tem valor metafórico – são as nuvens do título, que se formam nas montanhas de Sils Maria, aonde Juliette Binoche, a atriz veterana, vai ensaiar seu texto. É um filme de muitas camadas. O melhor Assayas?

Telecine Cult, 19h40. Reprise, colorido, 122 min.

VEJA TAMBÉM

Mad Max – Estrada da Fúria

Mad Max – Fury Road. (EUA, 2015.) Dir. de George Miller, com Charlize Theron, Tom Hardy, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz.

O diretor Miller esperou 30 anos para voltar à série que projetou Mel Gibson, substituído por Tom Hardy. O filme, muito bom, é uma ópera sobre o empoderamento feminino.

Space, 18h33. Reprise, colorido, 120 min.

Amor & Cia.

(Brasil,1998.) Dir. de Helvécio Ratton, com Patricia Pillar, Marco Nanini, Alexandre Borges.

Baseado na obra publicada somente após a morte do autor, Machado de Assis, o filme conta a história de comerciante que suspeita que a mulher o traiu. Capitu 2?

Canal Brasil, 19h15. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Zama

No fim do século 18, dom Diego de Zama, funcionário da coroa espanhola num povoado argentino, aguarda sua transferência para a cidade de Buenos Aires. Bom drama.

Itunes, 2018, 115 min.

SUSPENSE

A Síndrome de Berlim

De férias, uma fotógrafa australiana conhece um jovem alemão. A atração é imediata, e logo eles engatam um intenso relacionamento. Mas a paixão toma rumos sombrios.

Telecine Play, 2017, 113 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Três Vezes Amor

Seus pais estão se divorciando, e a jovem Maya quer saber como eles se conheceram. Seu pai fala do passado romântico com três mulheres.

Netflix, 2008, 111 min.

DVD

A HORA DO AMOR

EUA/Suécia, 1971. Dir. de Ingmar Bergman

Abominado no lançamento, o filme de Bergman em língua inglesa está sendo redescoberto e valorizado no ano do centenário do grande artista. Bibi Andersson abandona o marido médico/Max Von Sydow para ficar com Elliott Gould, deslocado com o ator ‘bergmaniano’.

Crianças

ANIMAÇÃO

Quem Canta Seus Males Espanta

Coala resolve ‘levantar’ um teatro caído promovendo concurso de talentos. E surgem os animais cantantes, dublados por Scarlett Johansson, entre outros.

Telecine Pipoca, 16h35. Colorido, 114 min.