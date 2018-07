Fahrenheit 451

Fahrenheit 451. (Eua, 2018.) Dir. de Ramin Bahrani, com Michael B. Jordan, Sofia Boutella, Michael Shannon, Lily Singh.

Ator de grande talento, Michael Shannon corre o mesmo risco que atingiu Gary Oldman anos atrás – está ficando estereotipado no papel de vilão. Oldman salvou-se com o Oscar que recebeu este ano, pelo seu Churchill. Vamos aguardar pelos desdobramentos. Shannon faz agora o chefe dos bombeiros que buscam livros para queimar, mas o protagonista é Montag, o bombeiro que vai passar por uma crise de consciência. Em 1966, François Truffaut fez a primeira adaptação do livro futurista de Ray Bradbury, de 1953 – fracassou. A de Ramin Bahrani passou em Cannes, em maio, antes de estrear na HBO. Variety matou a charada – a nova versão é para fãs de Jogos Vorazes. O filme cria uma distopia paralela, que não parece deste mundo. Tudo é nomeado – os que se opõem à queima de livros são os ‘eels’. Os que queimam são ‘omnis’. E Michael B. Jordan, claro, bate e arrebenta.

HBO, 9H10/22H35. Reprise, Colorido, 114 min.

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2017.) Dir. de Eliane Caffé, com José Dumont, Suely Franco, Thaíssa Carvalho.

Um tema forte – a ocupação urbana – dá lugar a um filme mais forte ainda. As cenas de que participam Suely Franco e Zé Dumont, contracenando com os ocupantes, são um regalo.

Telecine Cult, 18H20. Reprise, Colorido, 99 min.

Bruna Surfistinha

(Brasil, 2011.) Dir. de Marcus Baldini, com Deborah Secco, Cássio Gabus Mendes.

Podia-se pensar que o filme sobre a jovem de classe média que virou prostituta e escreveu best-seller seria apelativo, mas não é. O diretor Baldini, de Uma Quase Dupla, acerta o tom. E Deborah é ótima.

Canal Brasil, 1H50. Reprise, Colorido, 131 min.

Streaming

DRAMA

Últimos Dias em Havana

Dois amigos vivem seus últimos momentos em Havana: um espera o momento de sua ida para os EUA, enquanto o outro é acometido pela aids. Belo filme cubano.

ITUNES, 2017, 92 min.

SÉRIE

O Justiceiro

Mais uma série da Marvel na Netflix. Aqui, acompanhamos o ex-marine Frank Castle, que quer punir os criminosos responsáveis pela morte da sua família.

NETFLIX, 2017, 50 min.

AÇÃO

Fora do Rumo

Tentativa de Jackie Chan em criar um novo A Hora do Rush. Aqui, ele e Johnny Knoxville tentarão provar a culpa de um mafioso chinês. É divertido.

Telecine Play, 2016, 107 min.

Matheus Mans

DVD

Quem viu a versão de 1996, com Mel Gibson, pode assistir agora ao original do bom Segal, feito 40 anos antes. Glenn Ford faz o pai que, contra a mulher (Donna Reed) e omundo, toma a decisão de não pagar o resgate do filho, mas põe a prêmio a cabeça do sequestrador.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Rugrats e os Thornberrys Vão Aprontar

Os Rugrats (Anjinhos) vão parar numa ilha cheia de lagartos e leopardos. E não é que encontram os Thornberrys? Juntas, as famílias aprontam todas.

FOX, 10H45. Reprise, Colorido., 84 min.