Filmes

A Testemunha

The Witness. (EUA, 1985.) Dir. de Peter Weir, com Harrison Ford, Kelly Mcgillis, Josef Sommers, Alexander Godunov, Lukas Haas, Danny Glover, Viggo Mortensen.

Onde anda Peter Weir? Todas as fontes de pesquisas indicam Caminhos da Liberdade, de 2010, como seu filme mais recente – o último? Depois de se tornar conhecido com grandes filmes na Austrália, ele emigrou para Hollywood. Iniciou-se justamente com esse drama policial que venceu o Oscar de roteiro. Harrison Ford faz policial da cidade grande que se infiltra numa comunidade amish do interior para proteger garoto que testemunhou um crime. Os costumes rígidos que prevalecem no lugar, a beleza da mãe do menino, tudo o perturba. Viggo Mortensen tem aqui um de seus primeiros papéis. Weir fez depois filmes marcantes como O Show de Truman, Sociedade dos Poetas Mortos e Sem Medo de Viver. E, a propósito, onde também anda Kelly McGillis? Engordou, perdeu a forma, mas parece bem feliz longe do cinema.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

Blade Runner – O Caçador de Androides

Blade Runner. (EUA, 1982.) Dir. de Ridley Scott, com Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah.

A obra cultuada de Ridley Scott com Harrison Ford volta à TV paga e, na sequência, você poderá ver a nova versão – sequência – de Denis Villeneuve.

HBO Plus, A Partir das 20h.

Big Jato

(Brasil, 2015.) Dir. de Cláudio Assis, com Matheus Nachtergaele, Jards Macalé.

Talvez o maior cineasta brasileiro de sua geração, Cláudio Assis excede nessa história que tem Matheus Nachtergaele fazendo gêmeos, um carrega a m... da cidade, o outro tem um programa de rock na rádio.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 97 min.

Streaming

COMÉDIA

O Doutor da Felicidade

Um médico, para aumentar os seus ganhos, convence os habitantes de uma aldeia que eles estão sofrendo de doenças previamente não diagnosticadas. Divertido, com Omar Sy.

Itunes, 2018, 114 min.

DRAMA

Coração Louco

Grande filme de Jeff Bridges, conta a história de cantor country com a vida desregrada, mas que tenta se reerguer.

Telecine Play, 2009. 109 min.

AÇÃO

Invasão a Londres

Quando terroristas atacam líderes mundiais em Londres em busca de vingança, o agente Mike Banning precisa salvar o presidente dos EUA mais uma vez. Com Gerard Butler.

Netflix, 2016, 98 min.

DVD

PEDRO COELHO

EUA, 2018. Dir. de Will Gluck

Pedro Coelho provoca a ira do Sr. McGregor ao invadir sua horta para devorar os legumes. E não adianta o granjeiro tentar persegui-lo, porque Pedro é protegido pela vizinha por quem McGregor é apaixonado. A disputa entre ambos fica ainda mais feroz.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

O que seu bichinho de estimação faz, enquanto você não está em casa? Cães, gatos, papagaios aprontam todas nessa fantasia animada.

Telecine Fun, 16h35. Colorido, 87 min.