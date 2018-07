Beijei Uma Garota

Toute Premiére Fois. (França, 2015.) Dir. de Noémie Saglio, com Pio Marmaï, Franck Gastambide, Camille Cottin, Adrianna Gradziel.

Diretora e roteirista, Noémie Saglio adora fazer humor, de preferência subvertendo clichês, e sempre com sua atriz fetiche, Camille Cottin. Mas aqui o astro é Pio Marmaï, que há três anos esteve no Brasil integrando a delegação do Festival Varilux e, além de talentoso, revelou-se uma simpatia. Depois de uma noitada na balada, Pio acorda na cama de uma garota estonteante. Não seria nada demais, exceto pelo fato de ele ser gay – e terminar apaixonando-se pela dita garota. Pio chega a abandonar o companheiro, para consternação de sua família, que sempre respeitou a opção do filho – e adorava o genro. Cura gay? Ops! Noémie vale-se de clichês do cinema hétero para contar sua história. No final, reserva uma surpresa. Olha o spoiler. Convidado para a festa, o ex tem um último gesto, sua vingança. Hilário.

Telecine Cult, 15H05. Reprise, Colorido, 98 min.

VEJA TAMBÉM

As Duas Irenes

(Brasil, 2017.) Dir. de Fábio Meira, com Marco Ricca, Priscila Bittencourt, Isabela Torres, Inês Peixoto, Teuda Bara.

Um pai numa cidade interiorana. Duas família, duas filhas chamadas Irene, que ficam amigas. Um belíssimo filme, vencedor de vários prêmios no Festival de Gramado.

Canal Brasil, 19H55. Reprise, Colorido, 89 min.

Uma Saída de Mestre

The Italian Job. (Eua, 2003.) Dir. de F. Gary Gray, com Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.

O original de Peter Collinson, de 1969, ficou muito melhor nessa nova versão. O elenco contribui, claro. Grupo planeja o assalto perfeito, mas há um traidor a bordo.

PARAMOUNT, 20H55. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

Como Treinar o seu Dragão 2

Uma das melhores franquias de animação dos últimos anos. No segundo filme, Soluço e Banguela exploram novas áreas e fazem uma descoberta surpreendente.

NETFLIX, 2014, 102 min.

TERROR

O Culto de Chucky

Nica está cumprindo pena num hospital psiquiátrico após ser acusada de matar a família, crime cometido pelo boneco Chucky. Divertido.

Telecine Play, 2017, 89 min.

DRAMA

Lane 1974

Conta a incrível história real de Lane, uma garota que, desde cedo, precisou lidar com os mais diversos problemas em sua casa. Emociona.

NOW, 2017, 81 min.

Matheus Mans

DVD

BOM COMPORTAMENTO

EUA. 2017. Dir. dos Irmãos Safdie

Embora não tenha feito sucesso de público nem crítica no Brasil, esse filme foi sensação na Europa e nos EUA. Os irmãos Josh e Ben Safdie dirigem Robert Pattinson numa história de assalto a banco. Sai tudo errado e Pattinson tenta resgatar o irmão, que foi ferido e levado ao hospital.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Aristogatas

Uma das mais famosas animações tradicionais da Disney, de 1970. A gata Duquesa herda fortuna da dona, mas é abandonada com seus filhotes pelo mordomo ambicioso.

TCM, 13H20. Colorido, 88 min.