Filmes

Te Pego Lá Fora

Three O’clock High. (EUA, 1987.) Dir. de Phil Joanou, com Casey Siemaszko, Richard Tyson, Annie Ryan, Jeffrey Tambor.

Pode ser que Te Pego Lá Fora não tenha se tornado um filme tão icônico dos anos 1980 como Conta Comigo, de Rob Reiner, feito apenas um ano antes, mas a história do nerd que entra em atrito com o valentão da escola tornou-se referência para toda uma geração. Na trama, Richard Tyson, que seria mais tarde o criminoso caçado por Arnold Schwarzenegger na comédia Um Tira no Jardim de Infância, chama Casey Siemaszko para uma briga na saída da escola. Casey tenta prolongar sua permanência lá dentro tanto quanto possível, mas chega um momento em que não dá. E é aí que o desfecho imaginado pelo diretor Phil Joanou, com o consequente resgate do nerd e sua transformação no garoto mais popular da escola, faz a graça do filme. Joanou fez clipes de grandes hits do U2 e tem obras interessantes no currículo.

Telecine Cult, 20h20. Reprise, colorido, 101 min.

VEJA TAMBÉM

Distrito 9

District 9. (EUA, 2009.) Dir. de Neill Blomkamp, com Shalto Copley, Jason Cop.

Em 1982, alienígenas desembarcaram (e foram bem acolhidos) em Johannesburgo. Mas o tempo passou e agora os raros sobreviventes são caçados numa área degradada (e militarizada).

Paramount, 19h50. Reprise, colorido, 113 min.

Jane Eyre

Jane Eyre. (EUA, 2011.) Dir. de Dir. De Cary Fukunaga, com Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell.

A jovem governanta do impiedoso Sr. Rochester apaixona-se pelo patrão, mas descobre que ele tem um segredo. O elenco também é o destaque dessa versão.

Studio, 0h05. Reprise, colorido, 120 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

Jogos Mortais

Único filme realmente bom da saga Jogos Mortais, o longa-metragem mostra uma difícil investigação acerca de assassinatos orquestrados por Jigsaw.

Netflix, 2004, 103 min.

COMÉDIA

As Incríveis Histórias de Max e Léon

Durante a Segunda Guerra Mundial, dois atrapalhados amigos tentam escapar do exército. Sem sucesso, são enviados para as trincheiras. Divertido.

Telecine Play, 2016, 95 min.

DRAMA

Tudo que Quero

Belíssimo filme que acompanha a trajetória de Wendy, uma garota com autismo e fã de Star Trek, que vai em busca de seus sonhos. Emociona.

NOW, 2018. 92 min.

DVD

LABAREDAS DO INFERNO

Inglaterra, 1954. Dir. de Michael Anderson. Classicline. R$ 34,90.

Um drama de guerra de prestígio do cinema inglês nos anos 1950. O cientista Michael Redgrave cria bomba para tentar conter os nazistas, mas é preciso a coragem dos pilotos da RAF, entre eles Richard Todd, para que o plano dê certo e os bombardeiros atinjam o alvo.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Liga da Justiça e os Jovens Titãs

Robin causou o fracasso de missão e precisa se unir aos Jovens Titãs para impedir que o vilão Trigon domine o mundo.

HBO FAM., 15h33. Colorido, 79 min.