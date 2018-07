Copacabana Me Engana

(Brasil, 1969). Dir. de Antônio Carlos Fontoura, com Odete Lara, Carlo Mossy, Cláudio Marzo, Paulo Gracindo.

Ousado para a época, o longa de estreia do diretor e roteirista Fontoura enfoca os anseios da classe média como poucos filmes em toda a história do cinema brasileiro. E assim como faria, a seguir, em seu realista retrato do submundo – A Rainha Diaba –, Fontoura filma o desejo e o sexo com total liberdade. Não se trata de milagre, mas é certamente um enigma que, em plena censura do regime militar, seus filmes tenham conseguido chegar aos cinemas, e sem cortes. Garoto de 18 anos torna-se amante de uma mulher experiente. Não pensa em mais nada senão no prazer. Um dia, ela recebe em sua casa outro jovem, e iniciam uma ligação a três. Odete Lara domina o filme com sua potência cênica. E ela voltaria na Diaba, cujo impacto foi ainda maior. A cena de tortura fez história num momento em que o tema era tabu na mídia e na sociedade brasileiras.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, P&B, 93 min.

VEJA TAMBÉM

Duelo em Diablo Canyon

Duel At Diablo. (Eua, 1966.) Dir. de Ralph Nelson, com James Garner, Sidney Poitier, Bibi Andersson.

Nelson era subestimado na época, mas seus filmes têm crescido com o tempo. Esse western é muito violento, mas a questão indígena e o pistoleiro negro o tornam ainda hoje atual.

Telecine Cult, 20 H. Reprise, Colorido, 103 min.

A Hora da Pistola

Hour Of The Gun. (Eua, 1967.) Dir. de John Sturges, com James Garner, Jason Robards, Robert Ryan .

De novo James Garner, e agora numa versão realista e desmistificadora do célebre duelo do OK Corral. O bandido era o ‘marshall’ Wyatt Earp. A trilha é maravilhosa.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

AÇÃO

O Homem Mais Procurado do Mundo

Mostra uma operação da CIA e do exército americano no Paquistão, quando eles tentam descobrir o esconderijo de Osama Bin Laden.

Telecine Play, 2012, 101 min.

SUSPENSE

Assassinato no Expresso do Oriente

Baseado no clássico de Agatha Christie, este filme de Kenneth Branagh mostra o crime que acontece num trem preso na neve. Bom passatempo.

Google Play, 2017, 114 min.

DRAMA

Kids in Love

Num ano sabático antes da universidade, Jack descobre o exótico submundo de Londres. Mas essa experiência traz resultados inesperados.

NETFLIX, 2016, 86 min.

Matheus Mans

DVD

AS LOUCURAS DE JERRY LEWIS

EUA, 1983. Dir. e interpretação de JL

O próprio Jerry dirigiu essa compilação de cenas de sua extraordinária carreira como ator e diretor. Um tal Warren Nefron recorre ao divã do analista para tentar resolver suas trapalhadas. A psicanálise sempre foi umas das chuvas para o humor do grande artista.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Uma viagem pela mente de uma garota que troca de cidade, e escola. Ela experimenta sentimentos contraditórios – alegria, tristeza, raiva, etc. O filme mostra isso com a cor.

Telecine Fun, 18H15. Colorido, 93 min.