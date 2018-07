Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Raiders Of The Lost Ark.(Eua, 1981.) Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Karen Allen, Alfred Molina.

O primeiro Indiana Jones a gente não esquece, mas quando o filme estreou nos cinemas era só Caçadores da Arca Perdida. Spielberg e o produtor George Lucas uniram seus talentos numa homenagem aos velhos seriados das matinês de sábado. Harrison Ford faz o dublê de arqueólogo e aventureiro que busca a Arca da Aliança, mas os nazistas também estão atrás da valiosa relíquia. Movimentado, divertido, o filme consolidou Harrison Ford como astro, com o Han Solo de outra série, Star Wars. E o bom é que a emissora vai emendar com outras duas superaventuras – Indiana Jones e o Templo da Perdição, quando o herói já fora incorporado ao título, às 22h, e Indiana Jones e a Última Cruzada, que tem o acréscimo do ex-007 Sean Connery como pai de Indy, à 0h. A cena do tiro à queima-roupa é incorreta, mas é um regalo.

FX, A Partir Das 20 H. Reprise. Colorido, 370 min.

O Marujo Foi na Onda

Sailor Beware. (Eua, 1951.) Dir. de Hal Walker, com Dean Martin, Jerry Lewis, Corinne Calvet, Betty Hutton.

Jerry e Dean viram a Marinha de cabeça para baixo. Talvez a comédia mais engraçada da dupla. A cena da luta de boxe é hilária. E, se você prestar atenção, poderá identificar... James Dean.

Telecine Cult, 10H50. Reprise, P&B, 108 min.

Árido Movie

(Brasil, 2005.) Dir. de Lírio Ferreira, com Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Guilherme Weber, Giulia Gam, Zé Dumont.

Repórter da cidade grande vai enterrar o pai no Nordeste e descobre que terá de vingar a morte dele. O melhor filme de Lírio Ferreira (menos a videoinstalação do desfecho).

Canal Brasil, 23H30. Reprise, Colorido, 118 min.

Streaming

DRAMA

A Número Um

Uma executiva se vê impedida de crescer profissionalmente pela barreira entre homens e mulheres em sua empresa. Assim, ela precisará tomar atitudes. Filme bom e necessário.

ITUNES, 2018, 110 min.

AÇÃO

Mulher-Maravilha

Único ótimo filme da DC nessa sua retomada, Mulher-Maravilha conta a história de origem de Diana, a princesa Amazona. Com Gal Gadot.

HBO GO, 2017, 141 min.

SUSPENSE

Vingança ao Anoitecer

Um agente da CIA diagnosticado com demência descobre que um terrorista supostamente morto reapareceu, o que o faz embarcar em sua última missão. Com Nicolas Cage.

NETFLIX, 2015, 94 min.

Matheus Mans

DVD

Enquanto houver estoque, nas lojas e na internet, você poderá comprar o clássico de Minnelli. Fred Astaire e Cyd Charisse caminham no Central Park e, de repente, estão dançando. A perfeição da cena desafia o tempo. Nunca houve, talvez nunca mais haja nada parecido.

Crianças

ANIMAÇÃO

Liga da Justiça – Deuses e Monstros

Num universo paralelo, réplicas dos heróis da DC são acusados de matar um cientista. Por quê? Diversão preferencial para os pequenos.

HBO FAM, 10H57. Reprise. Colorido, 78 MIN.