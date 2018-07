Filmes

Maratona Ingmar Bergman

O Ovo da Serpente (1979); Fanny e Alexander (1984); O Sétimo Selo (1957); Sonata de Outono (1978); Quando duas Mulheres Pecam (1966); Morangos Silvestres (1957).

Neste sábado, 14, em que se comemora o centenário de Bergman, o Telecine Cult programa o que não deixa de ser uma maratona dedicada ao grande artista. Serão seis filmes, compondo mais de 12 horas de programação. Por uma questão de preferência, Morangos Silvestres é o melhor – o road movie existencial que conta a história do velho professor Borg que, no limiar da morte, decifra o enigma de sua vida. Seguem-se Persona/Quando Duas Mulheres Pecam, O Sétimo Selo, Fanny e Alexander, Sonata de Outono. Até um filme que não dispõe de muito boa reputação merece crédito – O Ovo da Serpente, rodado num momento crítico e no qual a gênese do nazismo se relaciona com temas cruciais do autor. Será uma bela oportunidade para, sem sair de casa, reavaliar o legado de Bergman, reconhecido como um dos maiores diretores da história do cinema.

Telecine Cult, A Partir das 12h45.

O Xangô de Baker Street

(Brasil, 2001.) Dir. de Miguel Faria Jr., com Joaquim de Almeida, Maria de Medeiros, Cláudia Abreu, Jô Soares.

Boa adaptação do livro de Jô Soares, contando a aventura brasileira de Sherlock Holmes. O roubo de um violino valioso é o começo de tudo. Dom Pedro e Sarah Bernhardt animam a trama.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 124 min.

Heleno

(Brasil, 2012.) Dir. de José Henrique Fonseca, com Rodrigo Santoro, Angie Cepeda, Alinne Moraes, Othon Bastos.

A cinebiografia do lendário jogador Heleno de Freitas pode ter falhas dramatúrgicas, mas a produção é um luxo, com belíssima fotografia e elenco impecável.

Canal Brasil, 0h. Reprise, P&B, 116 min.

Sob a Pele do Lobo

Isolado em uma remota montanha no norte da Espanha, um caçador resolve acabar com a solidão arrumando uma esposa. Intenso.

Netflix, 2018, 110 min.

Malévola

Belíssimo filme da Disney, conta a história da vilã Malévola na história da Bela Adormecida. Com grande interpretação de Angelina Jolie.

Telecine Play, 2014, 91 min.

Um Filho Que Caiu do Céu

Casal de classe média tem a vida virada de cabeça para baixo quando um homem surdo aparece em sua casa, junto com a namorada grávida, alegando ser seu filho. Divertido.

Google Play, 2018, 86 min.

O LOBISOMEM

EUA, 1941 Dir. de George Waggner.

O clássico que transformou Lon Chaney Jr. em astro. Ele é mordido por lobisomem e passa a carregar a maldição nas noites de lua cheia. Considerado um dos melhores filmes de horror já feitos, tem também no elenco Claude Rains e Maria Oupenskaya.

Uma Noite no Museu

Humor para todas as idades – Ben Stiller é guarda de um museu em que, à noite, todas as estátuas adquirem vida. Robin Williams é destaque no 1 e depois virão o 2, o 3.

FOX, A Partir das 19h.