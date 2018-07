Reino de Deus

God’s Own Country. (Inglaterra, 2017.) Dir. de Francis Lee, com Josh O’connor, Gemma Jones, Harry Lister Smith.

Há um momento muito simples em que o imigrante romeno de Reino de Deus olha a paisagem e diz – “É bonito isso aqui.” Mas até chegar a essa constatação, o filme percorre um longo caminho. A comparação mais fácil é com O Segredo de Brokeback Mountain, de outro Lee, Ang. Dois homens, não faltam nem as ovelhas. Mas o tom é diferente. O jovem inglês trabalha na fazenda da família. Dura labuta que ele compensa com bebedeiras – está vomitando na primeira cena – e sexo casual com homens. Chega o imigrante, o estrangeiro, e com ele o desejo adquire outra dimensão. Todo o filme vai se tornando mais terno. O rincão de Deus. Por mais que os fluidos e a bestialidade, dos animais e dos homens, impregne o filme de Francis Lee, o que o escritor e agora diretor busca, em sua estreia, é uma espécie de graça. É uma experiência e tanto participar dessa jornada.

Telecine Cult, 1H35. Reprise, Colorido, 104 min.

VEJA TAMBÉM

Conta Comigo

Stand By Me. (Eua, 1986.) Dir. de Rob Reiner, com Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'donnell, Kiefer Sutherland.

Garotos partem numa viagem de (auto)descobertas na floresta, em busca de um cadáver. Cultuado por toda uma geração.

Fox, 14H55. Reprise, Colorido, 89 min.

Feito na América

Made In America. (Eua, 2017.) Dir. de Doug Liman, com Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson.

O revés irônico do sonho americano – Barry Seal vira piloto de Pablo Escobar. Trafica drogas, ganha rios de dinheiro, mas a polícia está atrás e ele vira informante.

Telecine Premium, 23H40. Reprise, Colorido, 115 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Detroit em Rebelião

Em 1967, Detroit vive 5 dias de intensos protestos e violência. Um ataque policial na cidade resulta em um dos maiores tumultos na história dos EUA.

LOOKE, 2017, 142 min.

BIOGRAFIA

Christine

Filmaço pouco comentado. Cristine é âncora de um jornal na TV, mas não consegue lidar com a autoestima.

Telecine Play, 2016, 117 min.

COMÉDIA

Pare, senão mamãe atira

Após uma difícil separação da namorada, o detetive Joe tem a seu lado uma nova parceira na luta contra o crime: a própria mãe. Daqueles filmes que de tão ruins se tornam clássicos.

NETFLIX, 1992, 87 min.

Matheus Mans

DVD

EXORCISMOS E DEMÔNIOS

EUA, 2017. Dir. de Xavier Gens

Para incrementar sua sexta-feiras, 13, o terror, o terror. Padre é condenado por matar freira durante exorcismo. Jornalista investiga se foi assassinato ou se ele perdeu a batalha contra as forças sobrenaturais. Baseado numa história real, e bem violento.

Crianças

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia 2

Em plena sexta 13, a garotada pode se divertir no hotel do Conde Drácula. Sua filha está grávida de um humano e ‘Drac’ espera que o neto seja vampiro.

HBO, 12H25/22H35. Colorido, 89 min.