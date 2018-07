Filmes

Vampiros de John Carpenter

John Carpenter’s Vampires. (EUA, 1998.) Dir.de John Carpenter, com James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Maximilian Schell, Thomas Ian Griffith.

John Carpenter tem trabalhado mais com vídeos musicais e séries de TV (Stranger Things, The X-Factor), mas, aos 70 anos – nasceu em janeiro de 1948 –, continua ostentando o título de príncipe do terror. Esse é um de seus filmes mais polêmicos – sob ordens estritas do Vaticano, James Woods forma equipe para caçar vampiros e Thomas Ian Griffith, o líder dos sugadores de sangue, procura o talismã que permitirá à sua espécie resistir à luz. O filme começa muito bem – espetacular. Depois, talvez se perca um pouco, mas é John Carpenter e o terror é sempre político. Por que o Vaticano se arma? O que representam esses representantes das sombras? Intrigante, e o filme será precedido e seguido por mais terror no canal – Premonição 2 (antes) e A Hora do Espanto (depois).

TCM, 23h32. Reprise, colorido, 107 min.

RoboCop – O Policial do Futuro

Robocop. (EUA, 1987.) Dir. de Paul Verhoeven, com Peter Weller, Nancy Allen.

O original de Verhoeven possui uma força que nem continuações nem remakes atingem. Policial que tomba em ação ganha partes robóticas. A questão é – continua humano? Um filmaço, com ação e humor.

Telecine Cult, 18h10. Reprise, colorido, 92 min.

Aquarius

(Brasil, 2016.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkins, Humberto Carrão.

Há dois anos esse filme criou um fato político com o protesto da equipe em Cannes. Isso gerou represálias no Brasil. É mais que tempo de vê-lo por suas virtudes.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 142 min.

Streaming

DRAMA

Projeto Flórida

Filme mais injustiçado do último Oscar mostra a difícil vida de uma mãe e uma filha que vivem nos arredores dos parques da Disney. Filmaço.

Prime Video, 2018, 111 min.

AVENTURA

Minha Primeira Caçada

Um pai tenta se aproximar do filho. E, para isso, ele o convida para realizar sua primeira caçada numa floresta. Com Josh Brolin, o Thanos de Vingadores.

Netflix, 2018, 83 min.

SUSPENSE

O Homem da Máfia

Em Nova Orleans, um jogo de pôquer é assaltado. Os participantes, integrantes da máfia, contratam um matador profissional para punir os responsáveis. Com Brad Pitt.

Telecine Play, 2012, 94 min.

Matheus Mans

DVD

A MELHOR ESCOLHA

EUA, 2017. Dir. de Richard Linklater.

Outro papel dramático com o qual Steve Carrell se sai bem. Ele convoca os amigos para assistir ao sepultamento do filho como herói de guerra, mas faz descobertas que o levam a desafiar o establishment militar. Ótimos diálogos e uma reflexão séria sobre heroísmo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Heróis da Galáxia – Ratcher e Clank

Mecânico e seu robô juntam-se a combatentes que enfrentam vilão do espaço. A estética de videogame, somada a muitas referências, garante a diversão.

HBO FAM, 10h03/20h, colorido, 94 min.