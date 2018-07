Bruna Surfistinha

Se havia alguma dúvida de que Deborah Secco era uma atriz extraordinária, esse foi o filme que provou. Deborah pode conquistar o público com sua vilã na novela O Segundo Sol, mas é em filmes como Bruna, Boa Sorte e também Mulheres Alteradas, que revela do que é capaz. O diretor Baldini baseou-se na história de Raquel Pacheco, jovem de classe média que virou prostituta e, com o codinome de Bruna Surfistinha, quebrou barreiras ao publicar, e transformar em best seller, seu diário íntimo de garota de programa. Baldini não apenas faz um estudo de personagem como examina com sua câmera o que muito bem pode ser considerada a hipocrisia comportamental da classe média, que cultiva, mais que tudo, a aparência. Na trilha, a canção Fake Plastic Trees, do Radiohead, tem tudo a ver com essa ideia de aparência que a própria atriz representa.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 131 Min.

VEJA TAMBÉM

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Le Fabuleux Destin D’amélie Pulain. (França, 2002.) Dir. de Jean-Pierre Jeunet, com Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz.

Um belo exemplo de como o ‘maravilhoso’ se introduz no cotidiano. Amélie acredita que só com alegria, para os outros e ela, encontrará o amor.

Telecine Cult, 16 H. Reprise. Colorido, 122 min

Duro de Matar

Die Hard. (Eua, 1988.) Dir. de John Mctiernan, com Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Alexander Godunov.

Um dos grandes filmes de ação do cinema. Policial invade prédio de Los Angeles para resgatar a mulher, e centenas de outras pessoas, que foram feitas reféns. A seguir, passa o 2.

FX, 18H05. Reprise, Colorido, 150 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Foxcatcher

Em meio à preparação para a Olimpíada de 1988, dois irmãos lutadores conhecem um milionário esquizofrênico neste drama real que tem como subtítulo Uma História Que Chocou o Mundo.

NETFLIX, 2014, 134 min.

CURTA

Piper

Com o subtítulo Descobrindo o Mundo, lindíssimo curta de animação da Disney que mostra a jornada de descobrimento de um passarinho. Emociona.

Telecine Play, 2016, 6 min.

DRAMA

Jovem Mulher

Paula vai com seu companheiro até Paris, se adaptando à rotina do rapaz. Mas ele termina o relacionamento, fazendo-a repensar suas escolhas.

NOW, 2017, 97 min.

Matheus Mans

DVD

O PASSAGEIRO

EUA, 2018. Dir. de Jaume Collet-Serrra.

Os thrillers do espanhol Collet-Serra com Liam Neeson não negam fogo. Aqui, ele faz homem que, numa situação difícil, recebe proposta tentadora – localizar passageiro que, num trem, será morto. A trama de conspiração leva a desfecho surpresa.

Crianças

AVENTURA

Guerreiros no Espaço

Crianças participam do resgate de astronauta perdido no espaço. Sean McNamara dirige Josh Lucas e a vencedora do Oscar, Mira Sorvino Programa divertido.

Telecine Fun, 14H50. Colorido, 93 min.