O Último Metrô

Le Dernier Métro. (França, 1980.) Dir. de François Truffaut, com Catherine Deneuve, Gerard Dépardieu, Jean Poiret.

Jornalistas veteranos lembram-se – quando esteve no Brasil, François Truffaut queixava-se muito de dores de cabeça. Talvez não tivesse nada a ver, mas em 1984, precocemente, aos 52 anos, ele morreu de câncer no cérebro. Houve uma comoção na França, pois Truffauit, o crítico mais irado da nouvelle vague, se tornara uma unanimidade. O romântico que desconfiava do romantismo – O Último Metrô, a despeito de outros filmes prestigiados e que faturaram bastante, talvez tenha sido seu maior sucesso. Milhões de espectadores, dez César, o Oscar francês, incluindo melhor filme, diretor, ator e atriz. Na França ocupada, dramaturgo judeu precisa se esconder. E é assim que ele vê o ator mulherengo tentar seduzir sua esposa. Mas Catherine Deneuve, como Marion Steiner, vai saber lhe dar a réplica. Truffaut ainda fez mais dois filmes,. mas esse é o melhor.

Telecine Cult, 23H45. Reprise, Colorido, 128 min.

O Grande Hotel Budapeste

The Great Hotel Budapest. (Eua, 2014.) Dir. de Wes Anderson, com Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Tony Revolori, F. Murray Abraham.

A plenitude do humor excêntrico de Anderson. Garoto inexperiente toma lições de hotelaria e vida com o impecável M. Gustave. Maravilha!

Telecine Cult, 14H20. Reprise, Colorido, 100 min.

Alta Ansiedade

High Anxiety. (Eua, 1977.) Dir.e Interpretação de Mel Brooks, com Madeline Kahn, Cloris Leachman.

Sátira ou pastiche, a homenagem de Mel Brooks ao mestre do suspense pode não ter muita lógica,. mas é de morrer de rir. O próprio Hitchcock teria se divertido.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, Colorido, 94 min.

Streaming

SÉRIE

Samantha!

Nova série brasileira original da Netflix, Samantha! mostra a vida de uma celebridade infantil depois de adulta. Curta, rápida e divertida.

NETFLIX, 2018, 30 min.

DRAMA

O Círculo

Filme que podia ser muito melhor, mas que é satisfatório. Mostra a vida de uma garota se transformar após arranjar emprego na maior companhia de tecnologia do mundo.

Telecine Play, 2017, 105 min.

SUSPENSE

Além da Morte

Resolveram fazer o remake de um filme de Joel Schumacher. O resultado é Além da Morte, suspense sobre um grupo que testa os limites da vida. Bom passatempo.

HBO GO, 2017, 110 min.

Matheus Mans

DVD

A ÓPERA DE PARIS

França, 2017. Dir. de Jean-Stéphane Bron.

Durante um ano o diretor frequentou os bastidores da Ópera de Paris, documentando a excelência de seus artistas. Mas Bron também flagrou sintomas da crise: o ‘board’ de administração exige rentabilidade, a programação muda, os renitentes são demitidos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito 3

Antigo astro infantil que virou adulto recalcado inferniza a vida de Gru, quie ainda tem de lidar com o irmão gêmeo. Chega? Não, ainda tem os minions. Ou seja, festa animadíssima.

Telecine Premium, 16H35. Colorido, 96 min.