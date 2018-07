O Bravo Guerreiro

(Brasil, 1968.) Dir. de Gustavo Dahl, com Paulo César Pereio, Mário Lago, Ítalo Rossi, Maria Lúcia Dahl, Hugo Carvana, Paulo Gracindo, Isabella, Milton Gonçalves.

Em 1968, o ano que não termina nunca, o cinema brasileiro radicalizava-se com a situação do País. Glauber havia feito Terra em Transe, Nelson ousava seu filme mais experimental (Fome de Amor), Cacá Diegues gestava Os Herdeiros, etc. Nesse quadro, Gustavo Dahl fez sua estreia rigorosa – Pereio é jovem deputado que resolve se infiltrar no governo, convencido de que só de dentro poderá atuar. Mas sua iniciativa não é entendida e, no sindicato, ele, como representante dos trabalhadores, é chamado de pelego. Discursa expondo seu amor pela causa, mas se sente esvaziado. Humanamente, politicamente. De volta à casa, pega uma arma. O Bravo Guerreiro não se assemelha a nenhum outro filme brasileiro. Talvez ao cinema de Jean-Marie Straub e Danièlle Huillet. Sua qualidade foi referendada por diversos prêmios, na época.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, P&B. 80 min.

VEJA TAMBÉM

Davi e Betsabá

David And Bathshaba. (Eua, 1951.) Dir. de Henry King, com Gregory Peck, Susan Hayward, Raymond Massey,

A saga do rei Davi, que, apesar de justo, desejou a mulher de um de seus generais e tramou a morte dele. Grande diretor, grande elenco, filme apenas médio.

Telecine Cult, 17H30. Reprise, Colorido, 116 min.

Blade Runner 2049

Blade Runner 2049. (Eua,2017.) Dir. de Denis Villeneuve, com Ryan Gosling, Jared Leto, Harrison Ford.

O reboot/continuação da obra cultuada de Ridley Scott não obteve nem de longe a repercussão esperada. Mas possui qualidades, como você poderá confirmar. E o elenco é ótimo.

HBO2, 22 h. Reprise, Colorido, 164 min.

Streaming

SUSPENSE

Lugares Escuros

Após sobreviver a um massacre em que perdeu sua mãe e irmãs, Libby Day tenta levar a vida adulta com esta sombra do passado. História de Gillian Flynn, a mesma de Garota Exemplar.

Telecine Play, 2015, 108 MIN.

AÇÃO

Mulher Maravilha

Aclamado pela crítica, o novo filme da heroína da DC mostra a origem de Diana Prince e a sua luta contra um vilão mitológico.

LOOKE, 2017, 141 min.

COMÉDIA

Ted 2

Continuação da comédia de humor negro, Ted 2 mostra o ursinho tentando provar na justiça que é uma pessoa para cuidar de seu filho.

NETFLIX, 2015, 115 min.

DVD

Você encontra o clássico de Ford em lançamentos da Classicline e da Paramount. A qualidade do segundo é melhor, mas em ambos a força do filme está intacta. Um grande western crepuscular sobre o enterro dos mitos. Com John Wayne e James Stewart.

Crianças

COMÉDIA

Um Tira no Jardim de Infância

Schwarzenegger dá uma de professor de jardim de infância para tentar prender o pai de um aluninho, que é traficante. Violência de cartum, com humor.

TCM, 20H09. Reprise, Colorido, 111 min.