Rio Bravo

Rio Grande. (EUA, 1950.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Maureen O’hara, Claude Jarman Jr., Victor Mclaglen, Ben Johnson.

O fecho da chamada ‘trilogia da Cavalaria’ do mestre Ford – os filmes anteriores foram Sangue de Herói e Legião Invencível. John Wayne comanda forte avançado aonde chega, como recruta, seu filho. Atrás do garoto, vem a ex-mulher de Wayne, a indomável Maureen O’Hara. O conflito familiar está formado. O próprio Ford tinha um carinho especial por esse filme. Destacava sua simplicidade, a sexualidade franca. E a verdade é que esses ‘velhos’ filmes de Ford, em preto e branco, têm um encanto todo especial. São relíquias de um outro tempo, talvez, mas seu classicismo minimalista aponta para um estilo de narração que não se tornou anacrônico. A música, a paisagem, a interpretação, tudo flui com extrema competência. E rever Monument Valley, esse solo sagrado do cinema, é sempre emocionante.

Telecine Cult, 11h25. Reprise, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Para Minha Amada Morta

(Brasil, 2016.) Dir. de Aly Muritiba, com Fernando Alves Pinto, Mayana Neiva, Lori Santos.

Vencedor de vários Candangos no Festival de Brasília, o longa é sobre homem que sofre porque a mulher morreu, mas descobre que ela tinha um affair. Amor, traição e vingança.

Canal Brasil, 23h30. Reprise, colorido, 140 min.

O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford

The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford. (EUA, 2007.) Dir. de Andrew Dominik, com Brad Pitt, Casey Affleck.

Sombrio, esse belo western revisita a mitologia do Oeste.

HBO SIG., 1h15. Reprise, colorido, 160 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Mulheres Divinas

A vida de um grupo de mulheres no interior da Suíça começa a mudar quando a revolução social de 1968 chegou ao local. Filme importante.

Looke, 2017, 96 min.

COMÉDIA

Uma Manhã Gloriosa

Becky é uma produtora que precisa se provar recuperando a audiência de um programa de TV. Mas ela vai precisar lidar com os dois difíceis apresentadores.

Telecine Play, 2010, 105 min.

DOCUMENTÁRIO

Amigos da Clínica

Em uma região destroçada pelo uso descontrolado das drogas, quatro jovens se aproximam em um centro de recuperação e tentam refazer suas vidas após anos de vício.

Netflix, 2018, 89 min.

DVD

FOMOS OS SACRIFICADOS

EUA 1946. Dir. de John Ford.

Mestre Ford resgata histórias de militares da Marinha no Pacífico. São histórias de vitórias que deixam marcas, para que ele possa retomar seu tema da grandeza dos derrotados. Quando Ford se afastou, o ator Montgomery assumiu a direção. Também com John Wayne e Donna Reed.

Crianças

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

No primeiro filme da série que volta à TV, o Conde Drácula cria o hotel do título para manter a ‘filhinha’ – de mais de 100 anos! – longe dos humanos.

FOX, 21h. Reprise, Colorido, 92 Min.