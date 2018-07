Filmes

Rambo, Programado para Matar

Rambo. (EUA, 1982.) Dir. de Ted Kotcheff, com Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, David Caruso.

O primeiro é um filme autoral e não tem nada a ver com a série em que se transformou, depois que o astro Stallone se apropriou do personagem. O canadense Kotcheff conta a história do veterano que volta do Vietnã, entra em choque com o xerife da pequena cidade e inicia uma guerra, utilizando táticas de sobrevivência que aprendeu no Sudeste Asiático. O conflito insano mostra Stallone e Brian Dennehy como as duas faces da violência norte-americana. A seguir, Kotcheff retornou ao Vietnã com De Volta para o Inferno e Stallone, fazendo de Rambo o emblema da era Reagan, venceu na ficção a guerra que os EUA haviam perdido na realidade, em Rambo – A Missão. O canal exibe os três filmes em sequência e segue com muita ação – Jurassic Park III, Jurassic World e os dois Crocodilo Dundee.

Studio, 15h15. Reprise, colorido, 90 min.

Cosmópolis

Cosmopolis. (EUA, 2012.) Dir. de David Cronenberg, com Robert Pattinson, Sarah Gadon, Juliette Binoche, Paul Giamatti.

Na sua limusine, jovem milionário resolve atravessar a cidade para cortar o cabelo. A Nova York que vê da janela do carro é caótica. Diretor fala das mutações humanas.

Telecine Cult, 19h55. Reprise, colorido, 109 min.

O Vestido

(Brasil, 2003.) Dir. de Paulo Thiago, com Gabriela Duarte, Leonardo Vieira, Paulo José, Othon Bastos, Ana Lúcia Torre.

Baseado no poema de Drummond, é um dos trabalhos mais interessantes do diretor Thiago. Gabriela foi melhor atriz na Espanha.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 118 min.

Streaming

SÉRIE

O Bosque

Uma garota desaparece na floresta de um vilarejo na França. Durante a busca, a polícia e uma professora descobrem uma teia de segredos inquietantes. Ótimo para fãs de Dark.

Netflix, 2018, 50 min.

DRAMA

A Vida em Espera

Filme interessantíssimo que faz um bom estudo de personagem: um homem surta e desiste da vida que leva, ficando escondido no sótão de casa sem a família saber.

Telecine Play, 2018, 106 min.

COMÉDIA

Mr. Bean

Quer rir um pouco com a clássica série do Mr. Bean? A primeira temporada está completa no streaming. Bom para espairecer.

Prime Video, 1995, 25 min.

DVD

ESSE MUNDO É UM HOSPÍCIO

EUA, 1944. Dir. de Frank Capra.

Embora o termo seja hoje incorreto, essa é a legítima comédia de humor negro. O escritor Cary Grant vai visitar a família excêntrica para apresentar a sua noiva. Aparece um cadáver, outro e ele começa a suspeitar que suas adoráveis tias são assassinas.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Casa Monstro

Entre as várias atrações infantis – Tá Chovendo Hambúrguer, Tá Dando Onda –, destaca-se essa, que investe no terror.

Sony, 8H/17H15/2H30. Reprise, colorido, 91 min.