Conan, o Bárbaro

Conan The Barbarian. (EUA, 1982.) Dir. de John Milius, com Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Max Von Sydow.

John Milius sempre foi considerado um anacronismo, até por seus colegas mais famosos de geração – Coppola, por exemplo. Acreditava no heroísmo, em guerreiros puros. Queria ser um samurai. Milius encontrou no jovem Schwarzenegger o ator perfeito para sua versão dos comics de Robert E. Howard e o ator não só correspondeu como virou astro. Era o papel que necessitava para se catapultar. Único sobrevivente de seu povo, Conan começa garoto (Jorge Sanz) antes de se encher de músculos, sempre consumido pelo ódio ao temível Tulsa Doom, com seu poder de dominar as mentes. A luta de Conan com a serpente, a crucificação do herói e o choque dos exércitos criaram uma estética determinante para o cinema de aventuras. É um belo programa e, na sequência, o canal exibe (às 22 h) Conan, o Destruidor.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, colorido, 124 min.

Traição

(Brasil, 1999). Dir. de Artur Fontes, Carlos Henrique Fonseca e Cláudio Torres, com Ludmila Dayer, Fernanda Torres, Drica Moraes.

Três versões do adultério em histórias adaptadas de Nelson Rodrigues. Em todas, as mulheres não são flores que se cheire.

Canal Brasil, 19h45. Reprise, colorido, 100 min.

O Último Grande Herói

Last Action Hero. (EUA, 1999.) Dir. de John Mctiernan, com Arnold Schwarzenegger, Austin O'brien, Charles Dance.

Garoto que adora os filmes do personagem Jack Slater (Schwarzenegger) ganha ingresso mágico que faz com que ele entre no filme de seu herói favorito.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 130 min.

COLEÇÃO NELSON PEREIRA DOS SANTOS VOL. 3

Box com 5 discos.

O 3.º volume da coleção dedicada ao diretor que morreu em abril traz dois de seus maiores filmes: o subestimado A Estrada da Vida e o aclamado (até em Cannes) Memórias do Cárcere. E ainda: Tenda dos Milagres e Jubiabá, adaptados de Jorge Amado, e A Terceira Margem do Rio.

COMÉDIA

A Família Addams 2

Tio Funéreo se apaixona pela babá golpista e o restante da família tem de ficar de olho nele. Grande diversão de Sonnenfeld para adultos e crianças.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 100 min.