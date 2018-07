Nina

(Brasil, 2004.) Dir. de Heitor Dhalia, com Guta Stresser, Selton Mello, Wagner Moura, Myrian Muniz, Milhem Cortaz.

Nina, a personagem interpretada por Guta Stresser, divide as pessoas em duas categorias, as ordinárias, que aceitam o mundo como é, e as extraordinárias, com as quais se identifica, que querem mudar o mundo, mesmo que por meio de atos impensáveis. Nina mora num quartinho na pensão de Dona Eulália. A velha é o Diabo, transforma a vida dela num inferno. Admira que Nina queira matá-la. O longa de estreia de Heitor Dhalia é uma livre adaptação de Dostoievski, Crime e Castigo, numa estética expressionista de quadrinhos. Para um primeiro filme, é muito bom. Intrigante, nada conclusivo. E, embora tenha um elenco masculino de peso – Wagner Moura, Selton Mello, Milhem Cortaz –, a veterana Myrian Muniz rouba a cena como Dona Eulália. Ninguém para fazer uma peste como ela. Atenção para a elaborada fotografia de José Roberto Eliezer.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, P&B, 90 min.

Julie & Júlia

Julie And Julia. (Eua. 2009.) Dir. de Nora Ephron, com Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci.

O último longa de Nora Ephroconta a história de Julie, que compila as receitas de Júlia – em diferentes épocas – e o filme celebra a arte de comer (amar, também).

PARAMOUNT, 15H15. Reprise. Colorido, 123 min.

A Professora de Piano

La Pianiste. (Áustria, 2001.) Dir. de Michael Haneke, com Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoit Magimel.

Jovem persegue sua professora de piano masoquista. Isabelle e Magimel foram melhores atores em Cannes e o filme ainda ganhou o grande prêmio do júri.

Telecine Cult, 0h25. Reprise, Colorido, 131 min.

Streaming

TERROR

Calibre

Dois velhos amigos partem para uma viagem de caça na Escócia, mas um acontecimento dramático coloca à prova os seus nervos e as suas convicções. Bom filme.

NETFLIX, 2018, 101 min.

DOCUMENTÁRIO

A Era da Desconexão

Explora o equilíbrio da psique humana e a reconexão com natureza e os esportes radicais através de histórias inspiradoras.

Google Play, 2018, 110 min.

COMÉDIA

Fala Sério, Mãe!

Ângela Cristina é mãe da adolescente Malu. Enquanto tenta guiar a filha durante essa difícil fase da vida, a menina sofre com o excesso de cuidados da mãe.

Telecine Play, 2017, 78 min.

Matheus Mans

DVD

O ASSASSINO – PRIMEIRO ALVO

EUA, 2017. Dir. Michael Cuesta.

Thriller interpretado por Dylan O’Brien mostra homem traumatizado pela perda da noiva num ataque do terror que resolve ir à luta. Agente veterano o ajuda a localizar o terrorista, mas Michael Keaton, que faz o papel, tem um motivo para isso, e não é bem o patriotismo.

Crianças

FANTASIA

O Pequeno Príncipe

A versão live action de Stanley Donen para o livro famoso de Saint-Exupéry adota o formato do musical, que rendeu ao diretor tantas obras-primas.

PARAMOUNT, 2H55. Reprise, Colorido, 88 min.