Embriagado de Amor

The Punch-Drunk Love. (Eua, 2002.) Dir. de Paul Thomas Anderson, com Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzmán.

Um dos melhores e menos valorizados filmes do diretor de Trama Fantasma, que concorreu ao Oscar deste ano. E outra injustiça – só o preconceito contra cômicos populares explica por que Adam Sandler não foi melhor ator, quando o filme concorreu em Cannes. Ele faz homem que se apaixona pela amiga/colega da irmã e justamente quando isso ocorre, numa brincadeira, recorre a um serviço de sexo por telefone e fornece seus dados. A partir daí, sua vida vira um inferno. Anderson tem uma atração especial por esse tipo de personagem cuja vida sofre um baque e se fragiliza. Há vários exemplos em sua carreira: o Tom Cruise de Magnólia, o Daniel Day-Lewis de Trama Fantasma, etc. Philip Seymour Hoffman estava num momento glorioso, antes do Oscar – Capote, 2005. Morreu em 2014.

Telecine Cult, 18H25. Reprise, Colorido, 95 min.

VEJA TAMBÉM

Cão Sem Dono

(Brasil, 2007.) Dir. de Beto Brant e Renato Ciasca, com Júlio Andrade, Tainá Müller.

O melhor filme da parceria de Brant e Ciasca como diretores/autores. Isso se deve, e muito, à entrega do elenco. Júlio Andrade (Ciro), à deriva na vida – o legítimo cão sem dono. Excepcional.

Canal Brasil, 22 H. Reprise. Colorido, 82 min.

Águas Rasas

The Shallows. (Eua, 2016.) Dir. de Jaume Collet-Serra, Blake Lively.

Pode-se preferir, e muito, os policiais que o diretor Collet-Serra fez em Hollywood, mas não falta tensão à história da garota que, na maré, fica presa num fiozinho de terra, e acossada por tubarão.

Telecine Premium, 0h25. Reprise, Colorido, 86 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

The Resident

Nova série médica da Fox mostra a complexa rotina num pronto-socorro. Com bom elenco, a produção é ótima para os órfãos de House.

Fox Play, 2018, 50 min.

GUERRA

War Machine

Filme original da Netflix e com Brad Pitt no elenco, acompanha a história de general muito vaidoso que comanda um poderoso exército.

NETFLIX, 2017, 122 min.

NACIONAL

O Vendedor de Sonhos

Baseado no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos conta a história de um homem prestes a se matar. Neste momento, porém, um estranho aparece e tenta convencê-lo a viver.

Google Play, 2016, 96 min.

Matheus Mans

DVD

BÍGAMO À FORÇA

Itália, 1956. Dir. de Luciano Emmer.

Emmer foi mestre do neorrealismo com suas comédias de realismo róseo. Essa é exemplar. Vendedor é acusado de bigamia e recorre ao príncipe dos advogados, Vittorio de Sica. Marcello Mastroianni, antes de A Doce Vida, e Giovanna Ralli estavam no auge da beleza.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Bela e a Fera

Contemporânea dessa, a versão francesa não repercutiu nem um pouco no Brasil, ao contrário da live action da Disney, que bateu recordes.

Telecine Premium, 17H55. Reprise, Colorido, 84 min.