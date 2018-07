O Primeiro Dia

(Brasil, 1998.). Dir. De Walter Salles e Daniela Thomas, com Luiz Carlos Vasconcelos, Fernanda Torres, Matheus Nachtergaele.

Na exigente filmografia de Walter Salles, filme segue-se ao mais cultuado e prestigiado Central do Brasil. Obra de encomenda – para celebrar a passagem do milênio –, tem crédito de codireção (Daniela Thomas), mas ética e esteticamente expõe as preocupações que são de Walter. João e Maria, Luiz Carlos Vasconcelos e Fernanda Torres. Ele fugiu da cadeia e foge pela cidade. Refugia-se na laje de uma casa aonde vai parar Fernanda, que foi abandonada pelo marido e também anda a esmo pela cidade. É 31 de dezembro, daqui a pouco começa o ano-novo. O clima é de festa. Fogos de artifícios, abraços. Naquela laje, também. Um momento de trégua e felicidade para João e Maria. Mas logo chega o primeiro dia, o amanhecer. E agora, João e Maria? Um belo filme, e por belo entenda-se também a fotografia de Walter Carvalho.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, Colorido, 75 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Alice Braga, Matheus Nachtergaele, Seu Jorge.

O filme brasileiro que virou marco da Retomada e chegou a ser indicado para vários Oscars – direção, fotografia, roteiro e montagem.

Canal Brasil, 22 H. Reprise. Colorido, 130 min.

A Criada

Ah Gah-Ssi. (Coreia, 2016.) Dir, de Park Chan-Wook, com Kim Minhee, Ha Jung-Woo, Jo Jin-Woong.

Garota coreana é contratada para ser criada de herdeira japonesa. Prepare-se para narrativa cheia de reviravoltas. Visual deslumbrante e o erotismo incandescente.

Telecine Cult, 0H40. Reprise, Colorido, 144 min.

ROMANCE

Severina

De Felipe Hirsch, esta bela coprodução brasileira mostra a relação entre um livreiro e uma mulher que furta livros em sua loja. Muito bom.

ITUNES, 2018, 103 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Tau

Depois de The Titan e Mudo, a Netflix volta a apostar em ficção científica original. Desta vez, uma prisioneira se relaciona com uma inteligência artificial.

NETFLIX, 2018, 97 min.

DRAMA

O Estranho que Nós Amamos

Durante a Guerra Civil Americana, um soldado acaba encontrando abrigo num estranho internato feminino. Tenha paciência: é lento, mas o resultado pode agradar.

Telecine Play, 2017, 91 min.

DVD

OPERAÇÃO RED SPARROW

EUA, 2018. Dir. de Francis Lawrence.

Jennifer Lawrence, a estrela mais bem paga de Hollywood, reencontra seu diretor na série Jogos Vorazes. O thriller é de espionagem e ela faz agente treinada para matar – e usar o sexo como parte de suas ferramentas. O filme não é burro, não. Tem até certa inteligência.

Crianças

AÇÃO

Depois da Terra

Will e Jared Smith, pai e filho na vida, interpretam pai e filho na ficção. Perdido num planeta hostil, o garoto tem de salvar o pai que está ferido.

FOX, 18H20. Reprise, Colorido, 100 min.