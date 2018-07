FILMES

O Bandido da Luz Vermelha

(Brasil, 1968.) Dir. de Rogério Sganzerla, com Paulo Villaça, Helena Ignez, Pagano Sobrinho.

Uma recente exibição do clássico de Sganzerla – estranha definição para um filme definido, na época, como ‘marginal’, o que não agradava ao autor – na sessão 35 mm do Cinesesc levou uma multidão à sala da Rua Augusta. Cinquentenário, O Bandido permanece um modelo de invenção – e transgressão. Baseado num personagem real da crônica policial paulista, Sganzerla usa uma narrativa radiofônica, e paródica, para contar a história de seu bandido, que se autodefine como ‘boçal’. Anárquico, ele pronuncia frases que soam como palavras de ordem (“Quem tem sapato não vai sobrar”) e, embora sua contestação não seja política, expõe as contradições e o clima de um Brasil que, após o AI-5, entrava na fase mais brutal da ditadura militar. E quase tudo se passa no Centro de uma São Paulo que, no final dos anos 1960, já era decadente e suja. Um filme que fez história, e permanece grande.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, P&B, 92 min.

VEJA TAMBÉM

Obra

(Brasil, 2014.) Dir, de Gregório Graziosi, com Irandhir Santos, Júlio Andrade, Lola Peploe.

Dois dos maiores atores brasileiros, um rigor formal digno do Antonioni da trilogia da solidão e da incomunicabilidade. Arquiteto descobre ossada no canteiro de obras de seu projeto.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, P&B, 80 min.

7 Homens Sem Destino

Seven Men From Now. (EUA, 1956.) Dir, de Budd Boetticher, com Randolph Scott, Gail Russell, Lee Marvin.

O primeiro da memorável série de westerns do diretor com Scott. Xerife que se considera responsável pela morte da mulher caça os pistoleiros que cometeram o crime.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 78 min.

STREAMING

AÇÃO

Power Rangers

Muitos torceram o nariz para a adaptação e não viram o quão divertida ela é. Humaniza os heróis e cria trama interessante. Vale conferir.

Prime Video, 2017, 123 min.

DRAMA

Mil Vezes Boa Noite

Depois de uma experiência de quase morte, a renomada fotojornalista de guerra Rebecca é forçada a escolher entre seu trabalho e a família de quem ela depende. Emociona.

Netflix, 2013, 117 min.

COMÉDIA

O Mundo de Carrie Pilby

Superinteligente, Carrie tem apenas 19 anos e já é formada em Harvard. Mas, no que se refere ao mundo e às relações interpessoais, ela ainda procura entender seu sentido.

Telecine Play, 2016, 93 min.

DVD

SOBRENATURAL: A ÚLTIMA CHAVE

EUA, 2018

No filme dirigido por Adam Robitel, a médium Elise, interpretada por Lin Shaye, volta à casa de sua infância para tentar resolver um mistério que ameaça destruir os últimos remanescentes de sua famílias. Esse, sim, é um terror assustador, com cenas de tirar o fôlego.

CRIANÇAS

FANTASIA

Alice Através do Espelho

Mia Wasikowska está de volta ao País das Maravilha para ajudar o Chapeleiro Maluco. Direção de arte e figurinos criam um espetáculo multicolorido, que enche os olhos.

Telecine Fun, 15h50, Reprise, colorido 113 min.