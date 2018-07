Indiana Jones e o Templo da Perdição

Indiana Jones And The Temple Of Doom. (Eua, 1984.) Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Cate Capshaw, He Huy Quan, Amrish Puri.

Em seu guia de filmes, Leonard Maltin trata aos pontapés essa segunda aventura de Indiana Jones, considerando-a a pior da série. Questão de ponto de vista – é a preferida do repórter. Indy vai à Índia e resgata crianças forçadas a trabalhar como escravas pelos seguidores de uma seita que arranca os corações das pessoas vivas. Grandes cenas de ação mantêm o filme numa espécie de montanha-russa de diversão e emoção – a pedra gigantesca nos túneis da mina; a ponte de cordas que ameaça desabar a todo momento, etc. Iniciada com Os Caçadores da Arca Perdida, a série prosseguiu depois com o cartaz de hoje da TV paga, Indiana Jones e a Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. Spielberg vive prometendo a quinta aventura. Jonathan Kasdan, de Solo, está escrevendo o roteiro. Que venha!

Telecine Action, 10H50. Reprise, Colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Estrelas Além do Tempo

Hidden Figures. (Eua, 2016.) Dir. de Theodore Melfi, com Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Mionae.

Apesar da sua qualificação, mulheres negras precisam vencer o preconceito para participar da epopeia espacial dos EUA. Uma linda história, muito bem contada e interpretada.

Telecine Premium , 17H45. Reprise, Colorido, 135 min.

O Violinista no Telhado

Fiddler In The Roof. (Eua, 1971.) Dir. de Norman Jewison, com (Chaim) Topol, Norma Crane.

A história do violinista judeu de Anatevka, que tenta manter a tradição ao casar suas três filhas, tem pelo menos um momento inesquecível – o número Sunrise, Sunset.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido 181 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

NACIONAL

Para ter onde ir

Três mulheres com diferentes visões sobre a vida seguem juntas em uma viagem de forte significado e descoberta. Road movie original e importante.

NOW, 2016, 100 min.

DRAMA

Pérolas no Mar

Dois desconhecidos se encontram num trem e criam forte vínculo. Dez anos depois, eles se reencontram e refletem sobre o amor que sentem um pelo outro. Lindíssimo.

NETFLIX, 2018, 119 min.

AÇÃO

O Estrangeiro

Jackie Chan é dono de um restaurantes chinês. Ele deixará sua vida para trás, porém, ao buscar vingança pela morte de seu filho num atentado terrorista. Bom passatempo.

Amazon Prime Video, 2017, 113 min.

Matheus Mans

DVD

SEGUNDA GUERRA NO CINEMA

Três discos e seis filmes.

A exemplo da Primeira Guerra, a Segunda também merece uma seleção de grandes filmes – Fomos os Sacrificados (Ford), 48 Horas (Cavalcanti), Também Somos Seres Humanos (Wellman), Proibido(Fuller), Amargo Triunfo (Nick Ray) e Mercenários Sem Glória (De Toth)

Crianças

ANIMAÇÃO

Angry Bird – O Filme

A adaptação do videogame traz o irado Red e seus amigos Chuck e Bomba às voltas com misteriosos porquinhos verdes que invadem sua ilha. O que querem os suínos?

Telecine Premium, 20H10. Colorido, 97 min.