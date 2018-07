Charity, Meu Amor

Sweet Charity. (Eua, 1969.) Dir. de Bob Fosse, com Shirley Maclaine, John Mcmartin, Ricardo Montalban, Sammy Davis Jr, Chita Rivera, Paula Kelly.

Sempre houve controvérsia em relação ao longa de estreia de Bob Fosse, até porque ele foi lançado com duas versões – happy end e não. Mas a adaptação do musical da Broadway, por sua vez baseado no roteiro de Neil Simon inspirado em As Noites de Cabíria, de Federico Fellini, possui a que talvez tenha sido a grande marca de Fosse como coreógrafo e diretor. As danças e a montagem são fluidas, e números como Big Spender, quando as garotas chamam os clientes, são antológicos. Como no clássico de Fellini – vencedor do Oscar –, Shirley, substituindo Giulietta Masina, faz prostituta de bom coração que é facilmente enganada pelos homens. A euforia audiovisual que atravessa suas experiências mais dramáticas converge num número explosivo – Rhythm of Life, com o grande Sammy Davis Jr.

Telecine Cult, 22 H. Reprise. Colorido, 153 min.

VEJA TAMBÉM

O Preço da Coragem

Mighty Heart. (Eua, 2007.) Dir. de Michael Winterbottom, Com Angelina Jolie.

Um dos grandes papéis de Angelina, que faz a mulher de um jornalista à procura do marido, que desapareceu numa área de risco. Baseado numa história real, o filme tem o estilo urgente do diretor Winterbottom.

Paramount, 23H35. Reprise, Colorido, 108 min.

A Pele Que Habito

La Piel Que Habito. (Espanha, 2011.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes.

Um dos filmes mais estranhos e perturbadores de Almodóvar, baseado na discussão dos gêneros. Cirurgião vinga-se do homem que considera responsável pela morte da filha.

Paramount, 0H50. Reprise. Colorido, 120 min.

Streaming

COMÉDIA

A Chefe

Uma executiva já viveu seus dias de glória, mas agora está falida. Sua arma para voltar ao topo? Brownie caseiro. Divertido e com uma história leve.

NETFLIX, 2016, 98 min.

DOCUMENTÁRIO

Rogério Duarte, o Tropikaoslista

Ótimo documentário sobre Rogério Duarte, um dos nomes mais importantes da Tropicália. Boas entrevistas, bem filmado e dirigido, é indispensável.

ITUNES, 2018, 88 min.

DRAMA

A Melhor Escolha

Mais recente filme de Richard Linklater, A Melhor Escolha mostra a jornada de três amigos para enterrar o filho de um deles. Natural e humano, como todos filmes do cineasta.

NOW, 2017, 125 min.

Matheus Mans

DVD

PRIMEIRA GUERRA NO CINEMA

Três discos, seis filmes

Esse pacote é precioso, porque só contém grandes filmes, de grandes diretores. A Grande Ilusão (Renoir), Adeus às Armas (Frank Borzage), King & Country (Losey), O Grande Desfile (King Vidor), Cruzes de Madeira (Raymond Bernard) e Guerra, Flagelo de Deus (Pabst).

Crianças

FANTASIA

Scooby-Doo – O Filme

O cãozarrão e seus amigos detetives tentam resolver mistério. Raja Gosnell dirige, o cão é uma obra-prima digital e Freddie Prinze e Matthew Lillard nasceram para ser Fred e Salsicha.

Hbo Family, 15H20. Colorido.