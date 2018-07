Memórias Póstumas

(Brasil, 2001.) Dir. de André Klotzel, com Reginaldo Faria, Petrônio Gontijo, Débora Duboc, Stepan Nercessian, Walmor Chagas, Nilda Spencer, Sônia Braga.

Embora tenha vencido o Festival de Gramado – melhor filme, diretor, roteiro, atriz coadjuvante (Sônia Braga) e prêmio da crítica –, o longa que André Klotzel adaptou de Machado de Assis está longe de ser uma unanimidade. É muito bem produzido e até bem feito, mas é mais fiel à letra do romance que talvez ao seu espírito, e a fina ironia machadiana quase não dá o ar da graça. A trama é clássica – o morto que conta sua vida, depois de advertir que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Houve outro Brás Cubas, nos anos 1985, com direção de Júlio Bressane e interpretações de Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé. Machado é um dos maiores escritores do mundo, mas não é muito fácil de adaptar. Em geral, os autores ficam presos às histórias, mas sem muita sutileza, como Paulo César Saraceni em Capitu, nos anos 1960.

Canal Brasil, 13H30. Reprise, Colorido,102 min.

VEJA TAMBÉM

O Buraco Negro

The Black Hole. (Eua, 1979.) Dir. de Ralph Nelson, com Maximilian Schell, Anthony Perkins, Robert Forster, Yvette Mimieux.

Nelson é diretor subestimado e essa fantasia da Disney sobre missão espacial que encontra astronauta perdido – e enlouquecido – no espaço pode ser merecedora de revisão.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 97 Min.

Se Segura Malandro

(Brasil, 1977.) Dir. e Interpretação de Hugo Carvana, com Denise Bandeira, Louise Cardoso , Cláudio Marzo.

Rádio clandestina é usada para contar as histórias da comunidade que a grande mídia ignora. Carvana e seu personagem eterno – o malandro carioca.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

Perfeita pra Você

Diagnosticada com câncer, Abbie decide procurar uma nova namorada para seu noivo e amigo de infância que não entende nada de paquera. Emocionante.

NETFLIX, 2018, 96 min.

SÉRIE

The Office

Divertidíssima série com Steve Carell, The Office mostra a rotina de trabalho num escritório repleto de figuras caricatas. Impossível segurar o riso.

Prime Video, 2005, 23 min.

AÇÃO

Tempestade

Mais um filme catástrofe que deve agradar aos fãs do gênero, Tempestade coloca Gerard Butler, como o engenheiro Jake Lawson, no espaço para salvar a Terra.

LOOKE, 2017, 109 min.

Matheus Mans

DVD

COLEÇÃO TARZAN II

Quatro filmes com Johnny Weissmuller.

Um dos grandes intérpretes do rei da selva, o ex-campeão de natação Weissmuller estrela quatro filmes essenciais – Tarzan, o Homem-Macaco, Tarzan e Sua Companheira, A Fuga de Tarzan e O Tesouro de Tarzan. Em todos, Jane é Maureen O’Sullivan, mãe de Mia Farrow.

Crianças

FANTASIA

Jurassic Park – Parque dos Dinossauros

Está bem – o programa é mais infantojuvenil e os dinos de Steven Spielberg investem pesado no suspense e até terror. Mas é um filmaço de ação.

FOX, 18 H. Reprise, Colorido, 126 min.