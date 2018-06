Jackie

Jackie. (Eua, 2016. ) Dir. de Pablo Larraín, com Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Billy Cudrup, Greta Gerwig, John Hurt.

Larraín, o grande diretor de No, antecipou-se a outro importante autor chileno – Sebastián Lelio, de Desobediência – no cinema de língua inglesa. E o fez com essa biografia de Jacqueline Kennedy, depois Onassis, centrada naqueles dias em que, após a morte do marido, John Kennedy, ela lutou contra a burocracia da Casa Branca para impor um cerimonial diferenciado para o enterro do presidente. O conceito de Jackie – os EUA poderiam ter outros grandes presidentes, mas nunca haveria outra Camelot, que ambos representavam. Na verdade, o que ela fez foi esculpir o próprio mito, e o do marido. Natalie Portman assemelha-se à personagem e Larraín cria uma narrativa em formato de puzzle, como já havia feito em outra biografia, a do poeta Pablo Neruda, com Gael García Bernal. O programa é imperdível.

HBO, 20H15. Reprise, Colorido, 100 min.

VEJA TAMBÉM

A Grande Saída

The Italian Job. (Eua, 2003.) Dir. de Gary Gray, com Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Donald Sutherland.

Mark Wahlberg é um homem que planeja golpe perfeito, mas é traído pelo parceiro. Mas ele vai à forra. Uma boa diversão.

PARAMOUNT, 19H55. Reprise, Colorido, 110 min.

A Febre do Rato

(Brasil, 2011.) Dir. de Cláudio Assis, com Irandhir Santos, Nanda Costa, Matheus Nachtergaele, Juliano Cazarré, Mariana Nunes.

Um poeta, autor de versos livres, provocativos – e eróticos –, apaixona-se. Por momentos, o filme parece fora de controle, mas só parece.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

O Preço da Paz

Primeiro longa-metragem de Paulo Morelli, este drama histórico mostra o desenrolar de uma revolução e de um barão no século 19.

NOW, 2003, 80 min.

COMÉDIA

Já Estou com Saudades

Milly e Jess são melhores amigas, mas o laço entre elas passa por provação quando Milly é diagnosticada com câncer de mama. Com Drew Barrymore e Toni Collette.

NETFLIX, 2015, 112 min.

SUSPENSE

A Vingança Perfeita

Dois implacáveis assassinos de aluguel estão trancados em um apartamento, esperando para atacar e ficando loucos com a reclusão. Filme tenso. Com Margot Robbie.

NOW, 2018, 95 min.

Matheus Mans

DVD

O BIRUTA E O FOLGADO

EUA, 1951. Dir. de Norman Taurog.

Jerry Lewis na fase com Dean Martin. E num filme metafórico da relação dos dois. O empresário do galã Dean o leva a contratar um palhaço para incrementar seu número. Mas Jerry rouba a cena e a relação se complica. Taurog foi o diretor oficial da dupla.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar 1 e 2

O urso sem instinto de sobrevivência e seu amigo alce. O público gostou tanto que a série foi ao 3, ao 4.

FOX, A Partir De 13h25. Colorido. Total Com 162 Min.