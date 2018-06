Jardim do Pecado

Garden Of Ev Il. (Eua, 1954.) Dir. de Henry Hathaway, com Gary Cooper, Susan Hayward, Richard Widmark, Hugh Marlowe, Cameron Mitchell, Rita Moreno.

Susan Hayward contrata trio de pistoleiros para resgatar seu marido que ficou prisioneiro numa mina de ouro A travessia do hostil território mexicano acirra os ânimos e as relações se complicam – ela se envolve com um dos caras, Gary Cooper, naturalmente. No Dicionário de Cinema, Jean Tulard lamenta que os críticos se recusem a colocar Hathaway no panteão dos maiores, equiparando-o a John Ford, Howard Hawks e Raoul Walsh. Mas ele é da mesma estirpe, e um talento versátil que conseguiu se dar bem em diversos gêneros – western, aventura, policial, até o fantástico. Seu Peter Ibbetson/Amor sem Fim, de 1935, foi reivindicado como obra-prima pelos surrealistas, à frente Louis Buñuel, que exaltou o clima peculiar criado pelo diretor para a história do casal separado pelas convenções mas que se comunica por meio dos sonhos.

Telecine Cult 22 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Lamarca

(Brasil, 1994.) Dir. de Ségio Rezende, com Paulo Betti, Carla Camurati, José De Abreu, Deborah Evelyn.

A história do líder guerrilheiro e ex-capitão Exército, morto em 1971, no auge da ditadura militar. Belas cenas de Paulo Betti, Lamarca, com a companheira, Carla Camurati.

Canal Brasil, 15H20. Reprise, Colorido, 130 min.

De Menor

(Brasil, 2013.) Dir. de Caru Alves De Souza, com Rita Batata, Giovanni Gallo, Caco Ciocler.

Advogada que defende pequenos infratores enfrenta o caso do próprio irmão, réu na Vara de Família em que ela trabalha. Caru, filha de Tata Amaral, possui olhar sensível.

Canal Brasil, 18 H. Reprise. Colorido, 90 min.

Streaming

DRAMA

Corações Famintos

Apesar do nome lembrar um filme trash de terror, Corações Famintos é um drama sobre a relação de um casal que não concorda nos modos de criação de sua filha.

Telecine Play, 2014, 112 min.

COMÉDIA

Tickle Head

Uma pobre vila de pescadores está perto de receber um grande investimento que pode resolver os problemas da região. Mas, para isso, precisa convencer um médico a se mudar para lá.

Netflix, 2013, 113 min.

ANIMAÇÃO

A Bailarina

Uma garota órfã foge para Paris em busca de seu sonho: se tornar uma bailarina. Animação boa para crianças e adultos. Diverte.

ITUNES, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

PEQUENA GRANDE VIDA

EUA, 2017. Dir. de Alexander Payne.

Payne e sua sátira futurista. Preocupado com o estado do mundo, e o futuro do planeta, Matt Damon passa por processo de miniaturização. A mulher, que deveria acompanhá-lo, desiste. Payne, queridinho da Academia, dessa vez foi esnobado. O filme é médio.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo 4

O canal apresenta o quarto filme da série num horário decente para crianças, mas Shrek 2, às 22 h30, e Os Pinguins de Madagascar, à 0 h, parecem mais programas para adultos.

FOX, 18H30. Reprise, Colorido, 94 min.