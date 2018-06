Matar ou Morrer

High Noon. (Eua, 1952.) Dir. de Fred Zinnemann, com Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges, Katy Jurado, Grace Kelly,

Considerado um dos grandes westerns do cinema, o psicológico Matar ou Morrer virou uma referência quando se analisa o macarthismo que dividiu a sociedade dos EUA nos anos 1940 e 50. O roteiro de Carl Foreman aborda a crise de consciência do xerife Gary Cooper. Chegarão no trem do meio-dia pistoleiros em busca de vingança. Ele decide ficar e resistir, mas pede ajuda e se surpreende com a reação da população, que decide não tomar partido. Vencedor de quatro Oscars, incluindo ator (Cooper), edição (Elmo Williams), trilha (Dmitri Tiomkin) e canção (Do not Forsake Me, My Darling, de Tiomkin e Ned Washington, na interpretação arrebatadora de Tex Ritter). O sucesso da canção foi tão grande que, cada vez mais, elas foram invadindo o gênero, durante a década. E Grace Kelly, dois anos depois, foi melhor atriz, por Amar É Sofrer.

Telecine Cult, 0H05. Reprise , P&B, 84 min.

Se Meu Fusca Falasse

Love Bug. (Eua, 1968) Dir. de Robert Stevenson, com Dean Jones, Michele Lee.

A história de Herbie, o fusca falante, virou um clássico da Disney, com várias continuações. A emissora exibe o primeiro da série, o melhor, e depois mais três, totalizando quase 8 horas de programação.

Telecine Cult , A Partir das 12H30.

Invasores de Corpos

Body Snatchers. (Eua, 1993.) Dir. de Abel Ferrara, com Gabrielle Anwar, Meg, Forest Whitaker.

Ferrara transpõe a conhecida história dos invasores de corpos – é a terceira versão – para uma base militar, para criticar o militarismo na América. Não deu muito certo.

TCM, 20H38. Reprise, Colorido, 87 min.

Streaming

AVENTURA

Jurassic Park

Nos 25 anos de aniversário da franquia, nada melhor do que rever os melhores filmes já feitos sobre dinossauros – principalmente o primeiro, um espetáculo.

Telecine Play, 1993, 127 min.

ENTREVISTAS

Transando com Laerte

O ótimo programa de entrevistas de Laerte Coutinho ganha novos episódios com Liniker e Jout Jout. Muito divertido e Laerte acerta como sempre.

Canal Brasil Play, 2018, 12 min.

DRAMA

Anomalisa

Esta animação de Charlie Kaufman mostra a tediosa vida de um homem que, mesmo sendo palestrante motivacional, não consegue se relacionar com ninguém ao seu redor.

NETFLIX, 2015, 87 min.

Matheus Mans

DVD

ERNST LUBITSCH

Pacote com dois discos e quatro filmes.

Sócios no Amor, com Fredric March, Ladrão de Alcova, com Miriam Hopkins, A Oitava Esposa do Barba Azul, de novo com Gary Cooper (e Claudette Colbert), e Madame DuBarry, com a lendária Pola Negri – o melhor do humor, por uma mestre da sofisticação.

Crianças

COMÉDIA

Fala Sério, Mãe!

Não exatamente infantil, mas infantojuvenil, a difícil relação entre mãe e filha, Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, deve agradar muito às garotas.

Telecine Pipoca 22 H. Colorido, 79 min.