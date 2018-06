Decameron

Decameron. (Itália/França/Alemanha, 1970. Dir. de Pier-Paolo Pasolini, dom Franco Citti, Nineto Davoli, Angela Luce.

Depois de investigar o mundo mítico, com obras como Édipo Rei, Teorema e Medeia, Pasolini cansou-se da burguesia e se voltou para o mundo popular. Começou com essa adaptação de Boccaccio e prosseguiu com Os Contos de Canterbury, de Chaucer, e As Flores das Mil e Uma Noites. O resultado é uma ode à liberação sexual – as freirinhas que fazem fila pela dádiva de uma noite de amor com um garanhão; a esposa traiçoeira com habilidade para negócios –, interpretada por seus atores fetiches, Nineto Davoli e Franco Citti, mas será no mínimo curioso rever o filme, quase 50 anos depois. Nesse momento de conservadorismo, as provocações de Pasolini serão consideradas excessivas? O filme foi proibido pela censura do regime militar e, quando liberado, não chegou a provocar nenhum choque. E hoje? Veja que a censura baixou para 14 anos.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 111 min.

VEJA TAMBÉM

Planeta dos Macacos – A Guerra

War For The Planet Of The Apes. (Eua, 2017.) Dir. de Matt Reeves, com Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.

Caesar trava a batalha decisiva contra militar Harrelson. Ecos de Apocalypse Now e outro impressionante trabalho de Serkis.

Telecine Premium, 17H40. Reprise. Colorido. 140 min.

Tubarão

Jaws. (Eua, 1975.) Dir. de Steven Spielberg, com Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Robert Shaw.

O clássico de Spielberg sobre tubarão que ataca na praia de Amity tem trilha de John Williams, e não John Barry, como saiu aqui outro dia. Um filmaço, e cheio de suspense.

STUDIO, 0H. Reprise, Colorido, 124 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Beirute

Quando um espião americano é sequestrado em Beirute, um ex-diplomata precisa retornar à cidade para negociar uma arriscada troca de prisioneiros. Bom entretenimento.

NETFLIX, 2018, 109 min.

DRAMA

Decisão de Risco

Uma missão para capturar terroristas procurados pelo governo britânico começa no Quênia. Entretanto, os envolvidos se perguntam se a operação deve ir até o fim. Com Helen Mirren.

Telecine Play, 2015, 96 min.

AVENTURA

Tomb Raider: A Origem

Melhor que a versão da Angelina Jolie, novo Tomb Raider diverte com uma trama escapista e cheia de referências.

Google Play, 2018, 117 min.

Matheus Mans

DVD

O JARDIM DOS FINZI-CONTINI

Itália, 1970. Dir. de Vittorio de Sica

A bela adaptação de De Sica para o romance de George Bassani venceu o Urso de Ouro em Berlim e o Oscar. Uma visão nostálgica da vida dos judeus ricos na Itália, antes que começassem as perseguições, durante o Holocausto. Dominique Sanda é sublime.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão 2

Soluço e Banguela, seu dragão de estimação, descobrem caverna cheia de dragões selvagens e precisam ir à luta. Unidos, vencerão. Muito fogo.

FOX, 17H50. Reprise, Colorido, 102 min.